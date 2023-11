V libereckém areálu U Jezírka odstartoval český halový šampionát tenistů

„Díky tomu, že loňská akce byla organizačně povedená, jsme o pořadatelství zažádali znovu a vypadá to, že by se z toho mohla v Liberci stát tradice. Ovšem s ohledem na to, aby už nebylo tolik zápasů na jednom místě, se mistrovství mužů a žen rozdělila,“ uvedl Tomáš Trsek, ředitel šampionátu tenistů a manažer pořádajícího LTK Liberec.

Této domácí mistrovské akce se pravidelně nezúčastňují reprezentanti ani další nejlepší čeští tenisté, kteří přes rok startují na turnajích okruhu ATP a v tomto období už mají prakticky po sezoně. „Halový šampionát je cílený na jakousi druhou garnituru hráčů a nadějných juniorů, kteří se snaží probít do turnajů seriálu ATP,“ potvrdil Trsek.

Na šampionátu na krytých kurtech U Jezírka, který začal v pondělí kvalifikačními zápasy, startuje 32 hráčů ve dvouhře a šestnáct párů ve čtyřhře.

Halový mistrovský titul z loňska obhajuje domácí Matyáš Černý z LTK Liberec, jenž v pozici turnajové trojky včera v utkání 1. kola porazil 6:3 a 6:1 Nováka z Prostějova. „Matyáš Černý tady trénuje, je nedílnou součástí našeho týmu a byli bychom rádi, kdyby doma opět bojoval o titul,“ řekl Tomáš Trsek.

Do další fáze prošel i druhý liberecký tenista, odchovanec klubu Jonáš Kučera. Talentovaný junior udolal Kozlovského z I. ČLTK Praha 7:5 a 6:4. První nasazený Štěpán Baum ze Sparty Praha, kterému patří v českém žebříčku 25. příčka, potvrdil roli favorita a včera skolil Dillenze z Kroměříže 6:3 a 6:4.

Ve středu je U Jezírka na programu osmifinále dvouhry, finále se odehraje v sobotu od 10.00. V deblu se bude o titul bojovat v pátek.