Připomeňte si Češky ve finále. Jediná Kvitová se radovala, hned dvakrát

Petra Kvitová Wimbledon 2011

Na posvátném londýnském pažitu se v jedenadvaceti letech prostřílela k trofeji ohromující salvou vítězných úderů. Útočným stylem bez větších potíží skolila i v posledním mači favoritku Mariu Šarapovovou 6:3, 6:4. Zavřela ho esem na „téčko“ a rozplakala své úspěšné krajanky Martinu Navrátilovou a Janu Novotnou v hledišti wimbledonského centrkurtu.

Petra Kvitová líbá trofej pro vítězku tenisového Wimbledonu.

Hrála tak skvěle, že se hned začalo věštit, kolik dalších velkých titulů posbírá. Až po triumfu však poznala, jak je namáhavé zápolit na dvorci s tíží očekávání.

Petra Kvitová Wimbledon 2014

Druhý titul. Kvitová na milovaném povrchu znovu ukázala, že finále umí, že se v nich nejlépe dokáže vypořádat s trémou. V závěrečné partii za pouhých 55 minut smetla Eugenii Bouchardovou 6:3, 6:0.

SLOŽENÍ FINÁLE. Petra Kvitová (vpravo), wimbledonská vítězka, a její soupeřka Eugenie Bouchardová, kterou česká tenistka smetla za necelou hodinu.

Kanaďanka předtím v turnaji neztratila ani set a zkoprnělé publikum se nestačilo divit, jak drtivě byla zdolána. Kvitová zvládla nejtěžší prověrku v bitvě s Venus Williamsovou 5:7, 7:6, 7:5. Při pouti pavoukem vyřadila též krajanky Andreu Hlaváčkovou, Barboru Strýcovou a Lucii Šafářovou.

Lucie Šafářová Roland Garros, 2015

Třináctá nasazená levačka prosvištěla do finále v singlu i v deblu s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Ve dvouhře si poradila třeba s Mariou Šarapovovou, Garbine Muguruzaovou nebo Anou Ivanovičovou. Zastavila ji až Serena Williamsová po výsledku 3:6, 7:6, 2:6.

TY NEJLEPŠÍ ŽENY ROLAND GARROS 2015. Vpravo pózuje s trofejí pro vítězku Serena Williamsová, vlevo je pak česká tenistka Lucie Šafářová, pro niž probojování do finále grandslamu bylo životním úspěchem singlové kariéry.

O titul na Roland Garros hrála jako první česká reprezentantka od roku 1981, kdy v Paříži triumfovala Hana Mandlíková. Svalnaté Američance odolávala statečně, v úvodu třetího setu vedla a diváci udiveně hučeli. Legendu ovšem nakonec nezdolala.

Karolína Plíšková US Open, 2016

Porazit na jednom grandslamu obě sestry Williamsovy? A ještě na jejich domácím US Open? To je vskutku jedinečný kousek. Plíškové, které se předtím na největších akcích příliš nedařilo, pomohl na newyorském betonu před třemi lety do finále. V něm nasazená desítka vedla nad Angelique Kerberovou ve třetím setu 3:1, závěr se jí však na bouřícím Ashe Stadium nepovedl a Němka otočila na 4:6.

Českou tenistku Karolínu Plíškovou ve finále US Open předčila Angelique Kerberová z Německa.

Plíšková na Flushing Meadows získala obří porci bodů, jež v létě 2017 přispěly k jejímu vzestupu na první místo žebříčku WTA.

Petra Kvitová Australian Open, 2019

Báječný turnaj pro blondýnu z Fulneku končil smutně. Poprvé od přepadení v prostějovském bytě a vážného zranění ruky se protloukla do grandslamového finále. V něm fantasticky zvrátila průběh druhé sady, po níž její sokyně Naomi Ósakaová odešla do zákulisí Laver Areny se slzami v očích.

Finalistky dvouhry žen Australian Open pózují s trofejemi. Naomi Ósakaová (vlevo) turnaj vyhrála, Petra Kvitová skončila druhá.

Do třetího dějství však Japonka vkročila rázněji a vyfoukla Češce pohár i pozici světové jedničky. Po výsledku 6:7, 7:5, 4:6 byla Kvitová zdrcená, zároveň ji hřálo pomyšlení, že se i ve své „druhé kariéře“ protlačila až do špičky.