Taky žasnete, jak je možné, že zrovna tady, na nejslavnější tenisové akci světa, to krajankám tak neskutečně vychází?
Jako by se v areálu, který je plný zelené a fialové barvy a kde se pečlivě starají o každý centimetr, ukrývalo nějaké kouzlo.
Jak jinak si vysvětlit, že země, v níž prakticky nenajdete travnatý kurt, má letos zásluhou Karolíny Muchové a Lindy Noskové potřetí za poslední čtyři ročníky zástupkyně ve finále? A že letošní souboj o titul nabídne dokonce derby?
Máme zkrátka pestrost, kterou můžeme na trávě prodat. A je to vidět.