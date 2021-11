ONLINE: Češi musí Brity porazit. Začíná Macháč, pak bude hrát Lehečka

Češi ve čtvrtek na úvod skupiny C podlehli Francii těsně 1:2, Britové naopak stejného soupeře v sobotu zdolali 2:1. Takovou konstelaci si kapitán Jaroslav Navrátil přál, jeho svěřenci díky ní mají naději na postup.

Pokud zvítězí 3:0, jdou do čtvrtfinále z prvního místa. Vyhrají-li 2:1, o pořadí rozhodne poměr setů. I druhé místo by Čechům mohlo stačit, ze šesti skupin postupují vítězové a dva nejlepší celky ze druhých míst.

ONLINE: Tomáš Macháč vs. Daniel Evans Utkání sledujeme v podrobné reportáži.

Díky výbornému výkonu proti Francii dostal i pro střet s Brity důvěru Tomáš Macháč. Na skalp Gasqueta chce 21letý Čech navázat proti Danielu Evansovi, 25. hráči světa.

„Hrál jsem v Davis Cupu první zápas a vyhrál. Takovéhle momenty si budu ukládat v paměti,“ radoval se Macháč po zdárné čtvrteční premiéře.

O deset let starší Evans patří ke světové špičce, letos na turnaji v Monaku porazil Srba Djokoviče, na US Open postoupil do osmifinále. Také on proti Francii bodoval, poradil si s Mannarinem.

Místo Veselého zkusí hvězdu zaskočit Lehečka

Na pozici jedničky Navrátil tentokrát nenominoval Jiřího Veselého, ukázal na jeho jmenovce, dvacetiletého Lehečku, který v duelu s Francií hrál čtyřhru. Proti němu se postaví dvanáctý hráč světa Cameron Norrie.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Cameron Norrie Utkání, které začne zhruba ve 12:30, budeme sledovat.

„Není to z důvodu, že by Veselý hrál špatně, ale myslím, že by hra Jirky Lehečky mohla na Norrieho platit víc než výměny s Jirkou Veselým. Proto bude hrát Lehečka,“ zdůvodnil Navrátil v nahrávce pro média.

„Bude do něj muset tlačit, protože to nemá Norrie rád. Jirka nemá co ztratit a dovedu si představit, že by ho mohl porazit.“

Davis Cup příloha iDNES.cz

Lehečka si daviscupovou premiéru ve dvouhře odbyl v roce 2019, s Nizozemcem Haasem tehdy prohrál 1:2.

Levoruký Norrie začínal letošní sezonu na 74. místě žebříčku, posunul se díky šesti finálovým účastem – obří turnaj v Indian Wells navíc vyhrál. V sobotu proti Francii porazil Rinderknecha.

Do závěrečné čtyřhry kapitáni nahlásili páry Jiří Veselý, Zdeněk Kolář a Joe Salisburi, Neal Skupski, nominace však ještě mohou změnit. Za Čechy proti Francii hráli Lehečka a Macháč, Brity reprezentovala zmíněná dvojice.