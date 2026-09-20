Berdych: Náš tým si zaslouží nejvyšší cíle. Snad příště budeme hrát s někým jiným

U českého týmu působí bývalý čtvrtý tenista světa jako kapitán druhým rokem. Nahradil Jaroslava Navrátila, pod jehož vedením Davis Cup dvakrát ovládl. V roce 2012 právě před domácím publikem v Praze, kdy Češi uspěli rovněž po pěti náročných zápasech.
Berdychovi se tak mohlo vybavit spoustu paralel.
Ale na sebe během tiskové konference, na kterou v sobotu dorazil až před jedenáctou večerní, myslet nechtěl. „Tohle není o mně, ale o těch klucích, kteří si to vybojovali,“ líčil. „Všichni jsme viděli, co se tady dělo. Je to výsledek celé práce, kterou jsme tu během týdne odvedli a za kterou jsem rád.“
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Už dříve si tenisté pochvalovali, že Berdych do týmu vnesl nový pohled, svěží přístup a zkušenosti ze své vlastní kariéry. A to se opět potvrdilo. „Když přijdu do týmu, tak říkám: Je potřeba celý týden poctivě makat, udělat vše, jak se má, a potom můžeme sklidit vítězství.“
Což se povedlo.
Přesně tak. Povedlo se to loni v Americe a povedlo se to i tady. Kluci měli dost podobný přístup, nechali tam maximum, skvěle se připravili. Musím jim moc poděkovat, že ze sebe vymačkali maximum toho, co v sobě měli. Postup je pro ně dostačující odměna za to, co na kurtu předvedli.
Podruhé v řadě jste v kvalifikaci Davis Cupu vyřadili Američany, sedí vám jako soupeři?
Je to samozřejmě hezké, když se dvakrát utkáme s tak těžkým soupeřem a vyhrajeme. V Americe jsme čelili strašně těžkým podmínkám a zvládli jsme to. Pak přijedeme do domácího prostředí, soupeř je stejně těžký, dalo by se polemizovat o tom, že ještě o fous těžší než loni. A někdo nám povídá do toho, na čem máme hrát, takže to máme trochu zkomplikované. Ale všechno jsme zvládli. Ale doufám, že příští rok budeme hrát s někým jiným.
Toto utkání by spíš slušelo finálovému turnaji, že?
Rozhodně. Už mi to přijde dost divné, že zrovna v této fázi soutěže se potkáváme s takhle silným týmem rok co rok. Myslím, že si to nezasloužíme.
Často jste říkal, že hledáte ideální pár pro debl. Řekli si Adam Pavlásek s Patrikem Riklem svým výkonem o místo v sestavě?
Určitě ano, protože předvedli výkon hodný tomu, aby v týmu byli. Byl to jeden z nejlepších deblů, který byl v tomto formátu k vidění. Bohužel se to nepovedlo, museli si vypít ten nejhorší kalich. Ovšem i to k Davis Cupu patří. Ale ukázali, že spolu dokážou hrát výborného debla. Oba se skvěle doplňovali.
A poté Jakub Menšík nastoupil za stavu 1:2 proti Benu Sheltonovi.
Když byl set dole, tak situace samozřejmě nevypadala úplně příznivě. Ale všichni, kdo trochu znají tenis, ví, že se zajíci počítají až po honu a po posledním balonu, což kluci perfektně demonstrovali.
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V Boloni budete chtít jistě dojít dál než loni, kdy jste vypadli hned ve čtvrtfinále, že?
Jistě, do Boloni se moc těšíme. Kdyby ten výkon nebyl oceněný tím, že pojedeme na finálový turnaj, tak by fakt bylo něco špatně. Loni to pro nás všechny bylo hodně nové, teď už máme nějakou tu zkušenost. A pevně věřím, že si z ní dokážeme něco vzít.
Máte perspektivní tým, který může dojít daleko.
Ano, kluci jsou mladí, což je obrovská výhoda, každý rok dělají velké kroky ke zlepšení. Takže máme dobré vyhlídky. Samozřejmě to není nic snadného, ale není na škodu mít ty největší cíle. Náš tým si je zaslouží.