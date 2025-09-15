Když Češi naposledy zdolali USA. Klíčový bod Kordy a triumf nad nejlepším párem

Stanislav Kučera
  18:28
České vítězství v Davis Cupu nad Američany? Vzácná událost. Senzační výhra Lehečky a spol. z konce minulého týdne byla teprve druhou ze sedmi utkání, v nichž se tyto tenisové velmoci potkaly. Ta první se zrodila v roce 1996 v Praze, kdy reprezentanti pod vedením Vladislava Šavrdy slavili taktéž 3:2.
Čeští tenisté před čtvrtfinále Davis Cupu proti USA v roce 1996, zcela vlevo je...

Čeští tenisté před čtvrtfinále Davis Cupu proti USA v roce 1996, zcela vlevo je tehdejší kapitán Vladislav Šavrda. | foto: Profimedia.cz

Petr Korda slaví zisk rozhodujícího bodu pro české tenisty ve čtvrtfinále Davis...
Petr Korda objímá kapitána Vladislava Šavrdu po vítězství českých tenistů ve...
Daniel Vacek (vlevo) a Petr Korda slaví vítězství ve čtyřhře ve čtvrtfinále...
Jakub Menšík slaví s kapitánem Tomášem Berdychem rozhodující bod v daviscupovém...
33 fotografií

„Byl to druhý rok mého kapitánování a hráli jsme o postup do semifinále,“ vybavuje si Šavrda v rozhovoru pro iDNES.cz.

Utkání se konalo v dubnu 1996 ve sportovní hale v pražských Holešovicích a české tenisty dovedla k triumfu bouřlivá podpora.

„Americkou jedničkou byl tehdy Todd Martin,“ připomíná Šavrda dvojnásobného grandslamového finalistu. „A dvojku MaliVaie Washingtona měli slabší, i když byl potom v létě překvapivě ve finále Wimbledonu.“

Supervelmoci nepomohly ani fígle. A Češi rázem vystřelili mezi favority Davis Cupu

Za Čechy hráli Petr Korda a Daniel Vacek, trenér současného reprezentanta Tomáše Macháče a obviněný v kauze kolem bývalého předsedy svazu Iva Kaderky.

A jak to tenkrát celé bylo?

V první dvouhře Korda podlehl Martinovi 2:6, 4:6, 5:7 a poté Vacek v obrovské bitvě zdolal Washingtona 4:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.

Česko vs. USA

v Davis Cupu

1981 USA vs. Českosloven. 4:1
1990 USA vs. Českosloven. 4:1
1992 USA vs. Českosloven. 3:2
1996 Česko vs. USA 3:2
2000 USA vs. Česko 3:2
2007 USA vs. Česko 4:1
2025 Česko vs. USA 3:2

„V deblu měli Američané první pár světa Patrick Galbraith, Patrick McEnroe, takže jsme se trochu obávali, že budou tak dobří, že nebudeme mít šanci,“ vzpomíná Šavrda.

Jenže Korda s Vackem hvězdné soupeře zničili 6:2, 6:3 a 6:4. „Kluci zahráli úplně famózně,“ líčí tehdejší kapitán. „A výhra ve čtyřhře byla nakonec klíčem k úspěchu.“

Martin sice srovnal na 2:2 vítězstvím proti Vackovi (7:6, 6:3 a 6:1), ale v rozhodující dvouhře Korda porazil Washingtona (7:6, 6:3 a 6:2).

„Byl to pro nás obrovský úspěch,“ ohlíží se Šavrda.

I když jeho svěřenci poté v semifinále podlehli Švédům 1:4, vítězství nad USA zůstalo zářným počinem. A až do letoška bylo jediným v historii.

„Utkání s Američany byla pokaždé vyrovnaná, protože obě země vždycky poskládaly kvalitní týmy,“ ví Šavrda.

Petr Korda objímá kapitána Vladislava Šavrdu po vítězství českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu proti USA v roce 1996.

Daniel Vacek (vlevo) a Petr Korda slaví vítězství ve čtyřhře ve čtvrtfinále Davis Cupu proti USA v roce 1996.

Současný výběr kapitána Tomáše Berdycha zdolal favority dokonce na jejich půdě. Dva body zařídil Jiří Lehečka, třetí přidal Menšík.

A Šavrda jejich počínání na dálku sledoval.

„Četl jsem, že americkému kapitánovi vyčítali, že za stavu 2:2 opět postavil Tiafoea, který v Davis Cupu nemá dobrou bilanci. Prý měl radši nasadit Opelku, který mohl být nepříjemnějším soupeřem. Ale myslím, že Češi by porazili i jeho, protože jsou lepší hráči.“

„Fritz je samozřejmě světová špička, Tiafoe je v žebříčku umístěný vysoko, ale Česko poskládalo tak vyrovnaný tým, že klidně má šanci celý Davis Cup vyhrát.“

A první vítězství nad USA po skoro třiceti letech reprezentantům dodá sebevědomí, aby se o to na listopadovém finálovém turnaji v Boloni pokusili.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Plíšková vs. AndrianjafitrimováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Plíšková vs. Andrianjafitrimová //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 4:6, 6:5
  • 1.27
  • -
  • 3.58
Šalková vs. AmbrosiováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Šalková vs. Ambrosiová //www.idnes.cz/sport
Živě5:4
  • 1.20
  • -
  • 4.35
Bejlek vs. BrancacciováTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Bejlek vs. Brancacciová //www.idnes.cz/sport
15. 9. 20:00
  • 1.34
  • -
  • 2.91
Brunclík vs. MaloneyTenis - 1. kolo - 15. 9. 2025:Brunclík vs. Maloney //www.idnes.cz/sport
15. 9. 22:00
  • 1.98
  • -
  • 1.74
Krejčíková vs. ProzorovováTenis - 1. kolo - 16. 9. 2025:Krejčíková vs. Prozorovová //www.idnes.cz/sport
16. 9. 05:00
  • 1.26
  • -
  • 3.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Kolik váží koule a jak dlouhý je maraton? Otestujte své znalosti o atletice

Atletický svátek je tady! Od 13. září se v Tokiu koná mistrovství světa. Co víte o českých reprezentantech? Jak znáte pravidla tohoto sportu a jeho historii? Otestujte své znalosti ve velkém kvízu.

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Volejbalisté Japonska na MS končí, ambiciózní tým jasně prohrál i s Kanadou

Bývalý trenér české reprezentace Laurent Tillie s japonskými volejbalisty na mistrovství světa v Manile neuspěl. Jeho tým podlehl Kanadě 0:3 a po druhé třísetové porážce ve skupině G už nemá naději...

15. září 2025  18:45

Když Češi naposledy zdolali USA. Klíčový bod Kordy a triumf nad nejlepším párem

České vítězství v Davis Cupu nad Američany? Vzácná událost. Senzační výhra Lehečky a spol. z konce minulého týdne byla teprve druhou ze sedmi utkání, v nichž se tyto tenisové velmoci potkaly. Ta...

15. září 2025  18:28

Mistrovství světa ve volejbale mužů 2025: program, český tým, kde sledovat

Čeští volejbalisté po patnácti letech hrají na mistrovství světa. Turnaj se koná na Filipínách od 12. do 28. září a národní tým se snaží o překvapení v podobě postupu do osmifinále. S kým Češi...

15. září 2025  17:49

Vyoralová ukončila kariéru, kapitánka basketbalové reprezentace čeká dítě

Basketbalistka Tereza Vyoralová ukončila kvůli těhotenství hráčskou kariéru. Jednatřicetiletá kapitánka reprezentace i USK Praha bude v týmu letošního vítěze Euroligy nadále působit jako trenérka...

15. září 2025  17:29

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

15. září 2025  17:08

Trpím víc než fanoušci, řekl Amorim po prohře v derby. Odvolají ho United?

V tuhle chvíli to vypadá jako čekání na nevyhnutelné. Trápení fotbalistů Manchesteru United nebere konce a budoucnost trenéra Rúbena Amorima je nejistá. Po prohře v derby se City (0:3) a mizerném...

15. září 2025  17:04

Duplantis ozdobil zlato světovým rekordem! Přeskočil milník 630 centimetrů

Armand Duplantis znovu zazářil. Švédský tyčkařský fenomén si na mistrovství světa v Tokiu doskočil pro zlatou medaili a především pro nový světový rekord. Na třetí pokus překonal laťku ve výšce 630...

15. září 2025  14:13,  aktualizováno  16:21

Sváteční střelec táhne Kladno. Hradec chci kvůli bráchovi vždycky porazit, hlásí Klíma

Za celou minulou sezonu dal pět gólů, ve svém rekordním ročníku 2021/22 se trefil osmkrát. Hokejový útočník Kelly Klíma rozhodně nepatří k elitním střelcům, teď se ale na své poměry utrhl. V úvodních...

15. září 2025  16:10

Zklamaný Juška: Bylo na víc. Že jsem letos nedal osm metrů? To je nejhorší

Od našeho zpravodaje v Japonsku Do novinářské mixzóny v útrobách tokijského stadionu dorazil zklamaný. Nebylo divu. Na mistrovství světa chtěl samozřejmě do finále. Věděl, že měl na delší pokusy. Ale nehledal výmluvy. „Prostě to...

15. září 2025  16:09

Favorité týmy z Anglie, Slavia do play off neprojde. Jak vypadá predikce Ligy mistrů?

První test v novém hávu co do atraktivity obstál: průměrně v minulé sezoně fotbalové Ligy mistrů padlo 3,27 gólu na zápas, což je nejvyšší číslo za posledních padesát let. Jen ve finále viděli diváci...

15. září 2025  15:39

Zajíček očaroval Boston. Líbily se betony i výkon: Chytal úžasně, chválil ho trenér

Sotva usedl do kabiny a rozepnul si tašku, stal se z něj hit. Zpoza zipu mu totiž koukaly černožluté betony, tedy přesně v barvách Bostonu. „Jo, vyslechl jsem si spoustu dobrých komentářů!“ pravil...

15. září 2025  14:44

Pomezní mával ofsajd, hlavní sudí však hru nezastavil. A za chvíli dala Plzeň gól

Měla dva vyloučené a jediný gól dostala po situaci, která po chybně neodpískaném přestupku z předchozí akce vůbec následovat neměla. Kuriózní a nešťastný zápas prožila v sobotu fotbalová Olomouc,...

15. září 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.