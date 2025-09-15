Když Češi naposledy zdolali USA. Klíčový bod Kordy a triumf nad nejlepším párem

„Byl to druhý rok mého kapitánování a hráli jsme o postup do semifinále,“ vybavuje si Šavrda v rozhovoru pro iDNES.cz.
Utkání se konalo v dubnu 1996 ve sportovní hale v pražských Holešovicích a české tenisty dovedla k triumfu bouřlivá podpora.
„Americkou jedničkou byl tehdy Todd Martin,“ připomíná Šavrda dvojnásobného grandslamového finalistu. „A dvojku MaliVaie Washingtona měli slabší, i když byl potom v létě překvapivě ve finále Wimbledonu.“
Supervelmoci nepomohly ani fígle. A Češi rázem vystřelili mezi favority Davis Cupu
Za Čechy hráli Petr Korda a Daniel Vacek, trenér současného reprezentanta Tomáše Macháče a obviněný v kauze kolem bývalého předsedy svazu Iva Kaderky.
A jak to tenkrát celé bylo?
V první dvouhře Korda podlehl Martinovi 2:6, 4:6, 5:7 a poté Vacek v obrovské bitvě zdolal Washingtona 4:6, 6:3, 6:4, 5:7, 6:4.
Česko vs. USA
v Davis Cupu
1981 USA vs. Českosloven. 4:1
„V deblu měli Američané první pár světa Patrick Galbraith, Patrick McEnroe, takže jsme se trochu obávali, že budou tak dobří, že nebudeme mít šanci,“ vzpomíná Šavrda.
Jenže Korda s Vackem hvězdné soupeře zničili 6:2, 6:3 a 6:4. „Kluci zahráli úplně famózně,“ líčí tehdejší kapitán. „A výhra ve čtyřhře byla nakonec klíčem k úspěchu.“
Martin sice srovnal na 2:2 vítězstvím proti Vackovi (7:6, 6:3 a 6:1), ale v rozhodující dvouhře Korda porazil Washingtona (7:6, 6:3 a 6:2).
„Byl to pro nás obrovský úspěch,“ ohlíží se Šavrda.
I když jeho svěřenci poté v semifinále podlehli Švédům 1:4, vítězství nad USA zůstalo zářným počinem. A až do letoška bylo jediným v historii.
„Utkání s Američany byla pokaždé vyrovnaná, protože obě země vždycky poskládaly kvalitní týmy,“ ví Šavrda.
Petr Korda objímá kapitána Vladislava Šavrdu po vítězství českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu proti USA v roce 1996.
Současný výběr kapitána Tomáše Berdycha zdolal favority dokonce na jejich půdě. Dva body zařídil Jiří Lehečka, třetí přidal Menšík.
A Šavrda jejich počínání na dálku sledoval.
„Četl jsem, že americkému kapitánovi vyčítali, že za stavu 2:2 opět postavil Tiafoea, který v Davis Cupu nemá dobrou bilanci. Prý měl radši nasadit Opelku, který mohl být nepříjemnějším soupeřem. Ale myslím, že Češi by porazili i jeho, protože jsou lepší hráči.“
„Fritz je samozřejmě světová špička, Tiafoe je v žebříčku umístěný vysoko, ale Česko poskládalo tak vyrovnaný tým, že klidně má šanci celý Davis Cup vyhrát.“
A první vítězství nad USA po skoro třiceti letech reprezentantům dodá sebevědomí, aby se o to na listopadovém finálovém turnaji v Boloni pokusili.