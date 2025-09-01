Lucie Šafářová, Australian Open 2017
V úvodním kole zápolila s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou a kritické chvíle zažívala v koncovce druhé sady. Za stavu 3:6, 5:6 a 0-40 čelila prvním třem mečbolům, celkem jich v tom gamu odstranila pět.
„Yanina začala skvěle a já se jen snažila v zápase nějak viset,“ konstatovala později levoruká Češka.
V následujícím tiebreaku opět prohrávala, skóre bylo 1:5 a později i 3:6 a 6:7. Belgičanka disponovala dalšími čtyřmi šancemi na vítězství, ale všemi pohrdla.
Jako Houdini. Tenistka Šafářová utekla sokyni z devíti mečbolů
A když Šafářová otočila na 8:7 ve svůj prospěch, už jí ruply nervy a při setbolu Češky udělala svou jedenáctou dvojchybu.
Ačkoli Šafářová obdivuhodným vzepětím „pouze“ srovnala stav setů na 1:1, šlo o klíčový moment, neboť rozhozenou protivnici ve třetím dějství deklasovala 6:1.