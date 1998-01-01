náhledy
Poslední turnaj Petry Kvitové je tady. Do US Open vstoupí v pondělí v 17:00 SELČ a po závěrečném grandslamu sezony se zařadí mezi bývalé tenistky a bude se moct ohlížet za parádní kariérou. Podívejte se, kdy a za jakých okolností se loučila jiná česká esa - Tomáš Berdych, Ivan Lendl, Petr Korda, Lucie Šafářová, Helena Suková či Jana Novotná.
Autor: Reuters
IVAN LENDL - US OPEN 1994. Že druhé kolo newyorského grandslamu bylo jeho posledním utkáním, oznámil v prosinci téhož roku, kdy bylo jasné, že potíže se zády už ho nepustí dál. „Poté, co jsem měl takovou kariéru, nemůžu cítit hořkost, ale přeju si, abych mohl pokračovat,“ bilancoval.
Autor: ČTK
IVAN LENDL - US OPEN 1994.Takto se usmíval, když předloni dorazil jako čestný host na challenger v Prostějově. Stále zůstává jedním z nejlepších a nejuznávanějších tenistů historie, kromě osmi grandslamových titulů vyhrál dalších 88 turnajů a dlouho se slunil na prvním místě žebříčku.
Autor: ČTK
HELENA SUKOVÁ - WIMBLEDON 1998. Devítinásobná grandslamová šampionka v deblu skončila ve 33 letech. „Nejdřív jsem na sebe byla naštvaná, protože jsem toho nevyhrála tolik, kolik jsem chtěla. Dva roky jsem nevěděla, kde mám rakety, ale teď jsem šťastná,“ popisovala v roce 2018.
Autor: ČTK
HELENA SUKOVÁ - WIMBLEDON 1998. Takto vedle další legendy Jana Kodeše sledovala letošní Prague Open. Dvojnásobná olympijská medailistka po konci aktivní kariéry pracuje jako psycholožka.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
PETR KORDA - WIMBLEDON 1999. Poté, co vypadl ve druhém kole kvalifikace, prohlásil: „Už nemám psychickou sílu jako dříve. Nyní se chci stát obyčejným člověkem.“ Ještě v předcházející sezoně přitom triumfoval na Australian Open a dostal se na druhé místo pořadí. Ale ve 33 letech cítil, že dál už nemůže.
Autor: AP
PETR KORDA - WIMBLEDON 1999. Chtěl se mimo jiné věnovat svým dětem, které mají rovněž výjimečné sportovní nadání. Dcery Nelly a Jessica září v golfu a syn Petr (na snímku vpravo) následuje slavného otce na kurtech. A baví stejnou oslavou, jakou před lety ukazoval i jeho otec. Petr Korda se ještě představil na challengeru v Praze v roce 2000, kde dohrál v prvním kole.
Autor: koláž iDNES.cz
TOMÁŠ BERDYCH - US OPEN 2019. Také se rozloučil na grandslamu v New Yorku, před šesti lety tam v prvním kole vypadl s domácím Jensonem Brooksbym. „Nemůžu servírovat, nemůžu se pořádně ani ohnout, což je v tenise dost blbý. Vždyť já nejsem schopen se ani hýbat,“ říkal poté o potížích, které mu způsobovala vrozená vada levé kyčle.
Autor: AP
TOMÁŠ BERDYCH - US OPEN 2019. Za kariérou, na jejímž konci mu bylo 34 let, se ale ohlížel s úsměvem. Vyhrál 13 podniků ATP, dostal se i do grandslamového finále a na čtvrté místo světového žebříčku. Od loňska vede český daviscupový tým a nastupující generaci pomáhá, aby jeho úspěchy jednou napodobila.
Autor: Michal Šula, MAFRA
BARBORA STRÝCOVÁ - US OPEN 2023. Tuto fotografii pořídili o pár týdnů dřív, kdy tehdy 37letá Češka po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu senzačně opanovala wimbledonskou čtyřhru. Na grandslamu v New Yorku pak bylo jejím úplně posledním utkáním čtvrtfinále mixu.
Autor: AP
BARBORA STRÝCOVÁ - US OPEN 2023. K tenisu se pro tehdejší sezonu vrátila po dvouleté pauze, během níž porodila syna Vincenta, takto s ním pózovala při rozlučce na Prague Open. Semifinalistka wimbledonské dvouhry z roku 2019, dvojnásobná grandslamová šampionka v deblu či majitelka bronzu ze čtyřhry na OH v Riu od příštího roku povede českou ženskou reprezentaci.
Autor: ČTK
RADEK ŠTĚPÁNEK - AUSTRALIAN OPEN 2017. Po porážce ve druhém kole s Belgičanem Davidem Goffinem, během níž se takto nechával ošetřovat, podstoupil operaci bederní páteře. Pak vyslyšel doporučení lékařů, že další návrat už by jeho 38leté tělo mohl ohrozit, a skončil. „Dál už nebudu tělo tlačit na hranu, což jsem dělal dlouhou dobu. Bojoval jsem do posledního dechu, ale nastal čas jít dál,“ zdůvodnil někdejší osmý hráč světa a vítěz pěti turnajů ATP.
Autor: O2 TV
RADEK ŠTĚPÁNEK - AUSTRALIAN OPEN 2017. Rozlučku s domácím publikem si užil v říjnu 2018. Na velkolepou exhibiční show s názvem Český lev se loučí dorazili do pražské O2 areny Novak Djokovič či Andre Agassi, nechyběli ani velikáni českého sportu (na snímku zleva) Petr Čech, Pavel Nedvěd a Jaromír Jágr. Také Štěpánek se po konci aktivní kariéry věnoval trénování, krátce vedl Djokoviče a naposledy Američana Sebastiana Kordu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JANA NOVOTNÁ - FILDERSTADT 1999. Poslední utkání v kariéře odehrála jen pár dní po 31. narozeninách. Rok poté, co konečně dobyla slavný Wimbledon, na němž v letech 1993 a 1997 padla až ve finále.
Autor: AP
JANA NOVOTNÁ - FILDERSTADT 1999. Excelovala jak v singlu, tak v deblu, dohromady vyhrála 100 turnajů WTA. V začátcích pomáhala Barboře Krejčíkové, která ji loni wimbledonským triumfem napodobila. Novotná v listopadu 2017 zemřela na rakovinu.
Autor: CTK / AP / Caulkin Dave
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ - ROLAND GARROS 2019. S americkou parťačkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou, s níž předtím ovládla pět grandslamů, vypadly v prvním kole. O pár týdnů dříve se rozloučila i s českým publikem na Prague Open, bylo jí 32 let.
Autor: AP
LUCIE ŠAFÁŘOVÁ - ROLAND GARROS 2019. Nicméně na podzim 2023 se na kurty vrátila, motivovala ji možnost zahrát si debl s neteří. Na pár turnajů se spojila i s Mattekovou-Sandsovou, zatím naposledy - a nejspíš už definitivně - hrála letos v červnu. Kromě singlového finále Roland Garros 2015 byla světovou jedničkou ve čtyřhře a v této disciplíně získala i olympijský bronz v Riu 2016.
Autor: MF DNES
ANDREA SESTINI HLAVÁČKOVÁ - PRAGUE OPEN 2022. Rozlučku na domácím podniku si užila po dlouhé pauze, předtím naposledy startovala v říjnu 2018. Divákům mávala už s dcerou Isabellou v náručí. „Nikdy v životě by mě ani nenapadlo, že dosáhnu toho, čeho jsem dosáhla,“ ohlížela se spokojeně.
Autor: ČTK
ANDREA SESTINI HLAVÁČKOVÁ - PRAGUE OPEN 2022. Na této fotce je zvěčněný její poslední titul, společně s Barborou Strýcovou v říjnu 2018 ovládly čtyřhru na turnaji v Pekingu. V deblu slavila i olympijské stříbro z Londýna 2012, vyhrála i dva grandslamy a Turnaj mistryň. Nejčastěji zářila společně s Lucií Hradeckou, na konci sezony 2018 jí bylo 32 let.
Autor: Reuters
PETRA KVITOVÁ - US OPEN 2025. Dvojnásobná wimbledonská šampionka se loučí ve 35 letech, letos na jaře se na kurty vrátila po porodu syna Petra. Zatím vyhrála jediné utkání a nezdá se příliš pravděpodobně, že by v New Yorku přidala další úspěch. Nicméně do prvního kola dostala relativně přijatelnou soupeřku - Francouzku Diane Parryovou, až 107. tenistku žebříčku.
Autor: Reuters