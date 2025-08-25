Lendla i Berdycha zastavilo zdraví, mámy mávaly v Praze. A jak se rozloučí Kvitová?

Poslední turnaj Petry Kvitové je tady. Do US Open vstoupí v pondělí v 17:00 SELČ a po závěrečném grandslamu sezony se zařadí mezi bývalé tenistky a bude se moct ohlížet za parádní kariérou. Podívejte se, kdy a za jakých okolností se loučila jiná česká esa - Tomáš Berdych, Ivan Lendl, Petr Korda, Lucie Šafářová, Helena Suková či Jana Novotná.
Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

26. srpna 2025  17:22

Přejezd Alp sprintery neodrovnal, šokoval je ale Turner. Vingegaard ztratil vedení

Byla to etapa mnoha možných konců. Únik? Proč ne! Sprint? Může být. Náročný horský úvod nakonec peloton zvládl v přiměřeném tempu, které ustáli i největší rychlíci, kteří se po další stovce...

26. srpna 2025  11:38,  aktualizováno  17:12

Češky na volejbalovém MS prohrály duel s USA a končí ve skupině

České volejbalistky na mistrovství světa ze skupiny D nepostoupily. Favorizovaným Američankám podlehly 0:3 po setech 24:26, 20:25 a 15:25 a skončily čtvrté. Získaly jen dva body za výhru se...

26. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  17:10

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

26. srpna 2025  16:04

Fotbalové přestupy ONLINE: Krejčí blízko Wolves, nakonec půjde o hostování s opcí

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

26. srpna 2025  15:55

Veteránské duo pilotů pro Cadillac. Nová stáj F1 potvrdila Péreze a Bottase

Za novou stáj formule 1 Cadillac budou v příští sezoně mistrovství světa závodit Mexičan Sergio Pérez a Fin Valtteri Bottas. Americký tým, který v roce 2026 rozšíří počet účastníků seriálu na...

26. srpna 2025  14:47,  aktualizováno  15:17

Evo, nebuď zbabělec! Kapitánka Sparty o mentální síle, profirežimu i boji o titul

Z výšek strach nemá. Zbožňuje lezení po skalách, v létě byla v zahraničí na ferratech. I se Spartou má fotbalistka Eva Bartoňová, kapitánka sparťanek, ty nejvyšší cíle: vrátit do klubu po čtyřech...

26. srpna 2025

FC Riga - Sparta: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Fotbalisté Sparty mají nakročeno do ligové fáze Konferenční ligy. V prvním souboji play off předkola doma zdolali houževnatý FC Riga 2:0. Ve středu je čeká náročný druhý duel na hřišti lotyšského...

26. srpna 2025  14:57

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Nečekaný úspěch Prague Lions v evropské společnosti i nejistá budoucnost

Prague Lions se ve třetí sezoně profesionální evropské ligy amerického fotbalu ELF konečně prosadili. Pražský tým se stal jedním z největších překvapení sezony a až do závěru základní části bojoval o...

26. srpna 2025  14:40

Že je Venus 45? Nevěřím, žasla Muchová. Oslnila ji Lady Gaga, pomáhá jí nový kouč

Hned v prvním kole grandslamového US Open zavítala na největší kurt světa. Na dvorci Arthura Ashe totiž čelila domácí legendě, 45leté Venus Williamsové. A také na chvíli pocítila, co Američanka v...

26. srpna 2025  14:40

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

