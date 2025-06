Aktuální silná generace by si ji přitom zasloužila a udělala by z ní atraktivní událost se zájmem diváků.

„Když se český mužský tenis posouvá takovým směrem a všichni máme potenciál hrát hodně dobře, tak mi přijde smutné, že prakticky jedinou šancí, jak se ukázat před domácím publikem, je pro nás Davis Cup. A to nám ještě musí vyjít los. Určitě by se s tím něco mělo dělat,“ říká pro iDNES Premium Jiří Lehečka, jenž společně s Menšíkem a Tomášem Macháčem tvoří silné trio, které by se chtělo doma ukazovat častěji.

Co je vůbec potřeba, aby Česko mohlo takový turnaj pořádat?