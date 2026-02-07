Davis Cup ONLINE: Proti Švédům začíná Lehečka, pak nastoupí debutant Svrčina

Čeští tenisté vstupují do letošního ročníku Davis Cupu. Utkání 1. kola kvalifikace proti Švédsku rozehrává Jiří Lehečka, domácí jednička čelí v Jihlavě až 576. hráči světa Dragosi Nicolaemu Madarasovi. Ve druhé dvouhře nastoupí Dalibor Svrčina proti Olliemu Wallinovi, všechny duely sledujeme v podrobné reportáži.

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku české tenisty z pozice týmové jedničky povede Jiří Lehečka. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Češi jsou ve vyprodané Horácké aréně favority i při absenci Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Vítěz duelu postoupí do zářijového druhého kola kvalifikace, v němž narazí na lepšího ze souboje Maďarska s USA. Finálový turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Dragos Nicolae Madaras

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Lehečka, 21. tenista žebříčku, by měl mít proti Madarasovi jasně navrch. Nejen díky postavení v rankingu, ale také vzhledem k bilanci v Davis Cupu. Čtyřiadvacetiletý Čech má ve dvouhře skóre 11:7, kdežto o čtyři roky starší rodák z Rumunska oba dosavadní singly prohrál.

Velkým favoritem bude i Svrčina proti švédské jedničce Wallinovi. Druhý singlista aktuálního výběru kapitána Tomáše Berdycha je v pořadí na 96. pozici, jeho soupeř se nachází na čísle 408. Třiadvacetiletý Čech si v Davis Cupu užije premiéru, o rok starší Švéd má zatím bilanci 1:1.

ONLINE: Dalibor Svrčina vs. Olle Wallin

Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Program utkání bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Kapitán českého týmu Berdych do ní nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla, Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, Andre Goransson.

V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina proti Madarasovi. Složení zápasů se ale může ještě změnit. Hraje se do tří bodů a každé utkání na dva vítězné sety.

Nejodvážnější, nejvýraznější i nejlepší. Česká kolekce v zahraničí obstála

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Tým a sportovci Česka. (6....

Stejně jako předloňská kolekce od návrháře Jana Černého vyvolala i ta letošní pro zimní olympijské hry v Itálii řadu kontroverzí. V zahraničí ale oděvy českých sportovců na pátečním slavnostním...

7. února 2026  10:40

Sesuvy půdy, stížnosti. Další bolestivé téma her, nová lanovka v Cortině nejezdí

Lanovka Apollonio-Socrepes v Cortině není krátce před startem olympijských her...

Od našeho zpravodaje v Itálii Když se chcete jako novináři dostat do cíle pod sjezdovku Olimpia delle Tofane, musíte dole v Cortině d’Ampezzo nejprve usednout do mikrobusu a jím se po ostrých serpentinách vyškrábat vzhůru....

7. února 2026  10:15

