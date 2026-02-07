Češi jsou ve vyprodané Horácké aréně favority i při absenci Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče. Vítěz duelu postoupí do zářijového druhého kola kvalifikace, v němž narazí na lepšího ze souboje Maďarska s USA. Finálový turnaj pro osm nejlepších týmů se uskuteční v listopadu v Boloni.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Dragos Nicolae Madaras
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Lehečka, 21. tenista žebříčku, by měl mít proti Madarasovi jasně navrch. Nejen díky postavení v rankingu, ale také vzhledem k bilanci v Davis Cupu. Čtyřiadvacetiletý Čech má ve dvouhře skóre 11:7, kdežto o čtyři roky starší rodák z Rumunska oba dosavadní singly prohrál.
Velkým favoritem bude i Svrčina proti švédské jedničce Wallinovi. Druhý singlista aktuálního výběru kapitána Tomáše Berdycha je v pořadí na 96. pozici, jeho soupeř se nachází na čísle 408. Třiadvacetiletý Čech si v Davis Cupu užije premiéru, o rok starší Švéd má zatím bilanci 1:1.
ONLINE: Dalibor Svrčina vs. Olle Wallin
Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.
Program utkání bude pokračovat v neděli od 12:00 čtyřhrou. Kapitán českého týmu Berdych do ní nominoval Petra Nouzu a Patrika Rikla, Švédové nahlásili dvojici Erik Grevelius, Andre Goransson.
V následných dvouhrách by proti sobě měli nastoupit Lehečka s Wallinem a Svrčina proti Madarasovi. Složení zápasů se ale může ještě změnit. Hraje se do tří bodů a každé utkání na dva vítězné sety.