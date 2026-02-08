Davis Cup ONLINE: Čechům chybí k výhře nad Švédy už jen set, Nouza a Rikl vedou

S komfortním vedením 2:0 jdou čeští tenisté do druhého dne utkání 1. kola kvalifikace Davis Cupu proti Švédsku. Rozhodující třetí bod chtějí zajistit deblisté Petr Nouza a Patrik Rikl, kteří v jihlavské Horácké aréně čelí páru Erik Grevelius, André Göransson, průběh sledujeme v podrobné reportáži. Kdyby byl po čtyřhře stav 3:0, ještě jeden zápas se musí odehrát. Za Česko by nejspíš dostal šanci Maxim Mrva. Na vítěze čeká v září tým Spojených států.

Deblisté Petr Nouza (vpravo) a Patrik Rikl trénují před daviscupovým utkáním se Švédskem. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

Pohodlný náskok zařídili výběru kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka a debutant Dalibor Svrčina, oba v sobotních dvouhrách zvítězili bez ztráty setu.

Na jejich úspěchy chtějí navázat debloví specialisté Nouza s Riklem. Čtvrtfinalisté nedávného Australian Open zažívají daviscupovou premiéru, kapitán Berdych je chce otestovat s výhledem na příští a nejspíš náročnější bitvy.

ONLINE: Nouza, Rikl vs. Grevelius, Göransson

Daviscupovou čtyřhru sledujeme v podrobné reportáži.

Oběma je 27 let, čtyřhru spolu hrají přes dva roky a postupně se propracovali až na aktuální 44. (Rikl) a 45. (Nouza) místo deblového světového žebříčku.

Proti nim stojí švédská dvojice Grevelius, Göransson. Druhý jmenovaný je v deblovém pořadí na 31. místě a představuje tak největší hrozbu, společně odehráli v týmové soutěži jeden zápas loni v září a uspěli.

Vítězná premiéra i Berdychova chvála. Jak Češi v Davis Cupu vlétli na outsidery

Vítěz utkání narazí v září na Američany, kteří porazili Maďarsko, hrát se bude o postup na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů. Češi se s výběrem USA střetli ve druhém kole kvalifikace už před rokem, tehdy na Floridě uspěli 3:2. Poté ve čtvrtfinále podlehli Španělsku.

