Pohodlný náskok zařídili výběru kapitána Tomáše Berdycha Jiří Lehečka a debutant Dalibor Svrčina, oba v sobotních dvouhrách zvítězili bez ztráty setu.
Na jejich úspěchy chtějí navázat debloví specialisté Nouza s Riklem. Čtvrtfinalisté nedávného Australian Open zažívají daviscupovou premiéru, kapitán Berdych je chce otestovat s výhledem na příští a nejspíš náročnější bitvy.
Oběma je 27 let, čtyřhru spolu hrají přes dva roky a postupně se propracovali až na aktuální 44. (Rikl) a 45. (Nouza) místo deblového světového žebříčku.
Proti nim stojí švédská dvojice Grevelius, Göransson. Druhý jmenovaný je v deblovém pořadí na 31. místě a představuje tak největší hrozbu, společně odehráli v týmové soutěži jeden zápas loni v září a uspěli.
Vítěz utkání narazí v září na Američany, kteří porazili Maďarsko, hrát se bude o postup na finálový turnaj pro osm nejlepších týmů. Češi se s výběrem USA střetli ve druhém kole kvalifikace už před rokem, tehdy na Floridě uspěli 3:2. Poté ve čtvrtfinále podlehli Španělsku.