Češky v BJK Cupu povedou Vondroušová a Muchová, drsný přelet zvládnou i K+S

Češky se v základní skupině střetnou s obhájkyněmi ze Švýcarska a rovněž našlapanými Američankami. „Žebříčkově moc silnější tým sestavit nemůžeme, ale jestli to byla správná volba, uvidíme až podle toho, jak dopadneme,“ předeslal Pála v nahrávce pro tuzemská média.

Čtyři z pěti hráček, na které ukázal, se v týdnu před BJK Cupem představí na prestižním Turnaji mistryň. Osm nejlepších tenistek sezony a osm deblových párů se sjede do mexického Cancúnu, vítězka Wimbledonu Vondroušová a finalistka Roland Garros Muchová se kvalifikovaly ve dvouhře, Krejčíková a Siniaková ve čtyřhře.

„Jsem rád, že i když mají takhle nabitý program, tak chtějí reprezentovat. Vážím si toho i vzhledem k tomu, že přesun do Sevilly pro ně bude náročný,“ podotýká Pála.

Turnaj mistryň proběhne od 29. října do 5. listopadu, Češky do BJK Cupu, dřívějšího Fed Cupu, vstoupí hned v úterý 7. listopadu.

„Holkám přeju, ať hrají co nejlíp. Když bude jejich přesun komplikace pro naše utkání, tak je to spíš zamyšlení pro někoho jiného, ne pro nás,“ podivuje se Pála, že WTA přidělila elitní akci dalekému Mexiku, když zájem projevila například Ostrava.

Reprezentantky v Seville v úterý změří síly se Švýcarkami, v pátek se utkají s Američankami, které taktéž mají největší hvězdy Coco Gauffovou a Jessicu Pegulaovou na Turnaji mistryň, BJK Cup ale začnou až ve čtvrtek. Z každé ze čtyř tříčlenných skupin postoupí do sobotního semifinále pouze vítězky, finále je na programu v neděli 12. listopadu.

Karolína Muchová během semifinále US Open.

Pála do Španělska nejspíše odletí pouze s Noskovou, aktuálně 40. hráčkou pořadí a nejvýše postavenou tenistkou do 19 let. Na místě budou sledovat dění v Mexiku a podle vývoje očekávat připojení posil. „Linda musí být připravená, protože vzhledem k časovému posunu a přeletu ostatních holek možná v úterý nastoupí,“ upozorňuje Pála.

Světová osmička Vondroušová i devítka Muchová momentálně řeší zdravotní potíže, odhlásily se kvůli nim z podniku v Čeng-čou, který probíhá tento týden. „Chtějí se vyléčit právě s výhledem na Turnaj mistryň, pak plánují přiletět do Sevilly,“ přibližuje Pála.

V Číně naopak bojuje světová osmnáctka Krejčíková, pátá hráčka žebříčku čtyřhry Siniaková startuje v Hongkongu.

Pála může až tři jména z nominace těsně před vstupem do turnaje změnit, rád by ale vsadil na tuto sestavu, jejíž členky už letos českému tenisu přinesly mnoho významných úspěchů. „Holky rády reprezentují, třeba Markéta pro tým pokaždé udělá maximum. Budu rád, když se jim soutěž někdy podaří vyhrát,“ uzavírá kapitán.