České mistryně světa do 14 let: sebevědomé i pokorné, tenis hrají odmala

Mladé Češky v sobotním finále soutěže v Prostějově suverénně zdolaly Němky 2:0 na zápasy. Potvrdily, že český ženský tenis má aktuálně hráčky světového kalibru ve všech kategoriích.

„Holky vnímají úspěchy našich dospělých tenistek. Chtějí je napodobit, což je žene dopředu,“ líčí kapitánka mistrovské sestavy Petra Cetkovská, bývalá 25. hráčka pořadí WTA.

Její svěřenkyně jako své vzory nadhodily Krejčíkovou či aktuální světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska.

České tenistky (zleva) Laura Samsonová, Eliška Forejtková a Alena Kovačková ovládly pod vedením Petry Cetkovské mistrovství světa do 14 let.

Je zkrátka jasné, že míří vysoko.

„Díky úspěchům předchozích generací jsou sebevědomější. Věří, že to jde,“ všímá si Cetkovská. „Ale zároveň jsou pokorné. Tenis je náročný, jednou jste nahoře, jednou dole, takže pokora a tvrdá práce jsou důležité.“

Coby blízká poradkyně poznává i další vlastnosti talentovaných dívek, kterých si rovněž cení: „Tenis mají rády, samy chtějí vyhrávat a trénovat. Jsem pyšná, že od prvních fiftýnů v kvalifikaci v Rakovníku, až po zájezd do Itálie, kde měly dva dny ztracená zavazadla, musely jsme hledat náhradní trička a kartáčky, se chovaly profesionálně. Nebrblaly, že jim to vadí, jejich přístup mě až překvapil.“

Cetkovská v roce 1998 sama mistrovství světa do 14 let ovládla. „Když máte tenis rádi, úspěchy vám dávají sílu pokračovat,“ vzpomíná na vítané povzbuzení do začátku kariéry. Proto svěřenkyním mohla předat konkrétní tipy, jak na soutěž vyzrát.

„Je super mít trenérku s takovými zkušenostmi. Hodně nás vedla k tomu, abychom vyhrály. Třeba když jsme se nechtěly při tréninku hýbat, vzpomínala, co trenéři říkali jí,“ přiblížila 14letá Samsonová.

Týmy mladých českých tenistek, které vyhrály mistrovství světa do 14 a mistrovství Evropy do 16 let, přijaly gratulace od předsedy ČOV Jiřího Kejvala.

S tenisem začínala už ve čtyřech letech po vzoru svého otce a bratra. „Chtěla bych být nejhůř desátá na světovém žebříčku,“ vyhlásí. „Nebo rovnou jednička,“ doplní s úsměvem.

Rovněž 13letá Forejtková se s raketou začala seznamovat ve čtyřech letech a na kurty ji vedla rodina. „Brácha hrál, tak mě to taky chytlo. Moc ráda jsem s ním chodila, občas si se mnou i zahrál,“ vzpomíná na začátky s 19letým sourozencem Jonášem, nyní 217. hráčem pořadí ATP.

„Povídá se, že mám jít v jeho šlépějích, je pro mě velký vzor, má taky dobré zkušenosti, hrál s dobrými hráči,“ uvědomuje si Forejtková.

Jonáš Forejtek na libereckém turnaji Svijany Open

Třetí parťačka, 14letá Kovačková, překvapí informací, že nechodí do školy. „Mám jenom zkoušky čtyřikrát za rok. Učím se na turnajích, v jednom batohu mám věci na tenis, ve druhém do školy. Je to lepší než chodit do školy, ale nejtěžší je se přinutit. Hodně mě do toho tlačí máma.“

„Právě rodiče jsou základ. Pomáhají a mají rozum, nechají si poradit,“ vyzdvihuje prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. „Je to o obrovské dřině na hranici sebeobětování.“

Kromě 14letých šampionek navštívily sídlo ČOV rovněž jejich o dva roky starší krajanky, které minulý týden ve středu v Mariánských Lázních opanovaly mistrovství Evropy.

České tenistky (zleva) Magdaléna Smékalová, Tereza Valentová a Lucie Urbanová pózují s trofejí pro mistryně Evropy do 16 let.

Trofej vybojovala sestava Tereza Valentová, Magdalena Smékalová a Lucie Urbanová pod vedením Davida Škocha.

„Chtěla bych vyhrát všechny turnaje, na které pojedu, i když to úplně není možné,“ prohodila dobře naladěná jednička týmu Valentová. „Chci vyhrát několik grandslamů, být ve světové špičce a dostat se na olympiádu.“

Smělá slova od tak mladých dívek. Nicméně jejich starší krajanky z těchto přání udělaly skutečnost, která láká i mnohé nástupkyně.