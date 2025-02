Davis Cup ONLINE: Zařídí třetí bod v kvalifikaci čtyřhra Macháč, Menšík?

Náskok pro český tým zařídili dva nejlepší singlisté – Jiří Lehečka porazil Gerarda Campanu Leeho dvakrát 6:3 a Macháč smetl Kwon Sun-ua dvakrát 6:2.

Rozhodující třetí bod chtějí reprezentanti přidat už ve čtyřhře, do níž Berdych trochu překvapivě nasazuje Macháče a Menšíka, kteří spolu ještě nikdy nehráli.

ONLINE: Macháč, Menšík vs Nam, Čong Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

„Tenhle pár mi vyšel z tréninků, kluci mi ukázali, že jim to spolu jde dobře,“ vysvětlil český kapitán. „Věřím, že zápas zvládnou a třetí bod přinesou, ale hlavně to pro mě bude cenná informace do budoucna. Chci mít odškrtnuté všechny varianty, abych pak někdy nenasazoval pár, který by měl otazník, že spolu ještě nehrál.“

Jen na lavičce tak zůstává deblový specialista Adam Pavlásek. Nam a Čong už spolu v Davis Cupu jednou nastoupili, loni v září proti Polsku uspěli.

Pokud se Korejcům podaří snížit na 1:2, měl by následovat souboj týmových jedniček Lehečky a Kwona. Za nerozhodnutého stavu by se měli střetnout Macháč a Lee.

Pokud Češi povedou 3:0, je možné, že se na kurt dostane 17letý nováček Maxim Mrva, jenž by v zápase, který jen upraví konečné skóre, zažil daviscupového premiéru. Minimálně dva zápasy se v sobotu musí odehrát.

Svěřenci kapitána Berdycha chtějí postoupit do zářijového utkání o účast na finálovém turnaji pro osm nejlepších týmů, který v listopadu hostí Boloňa. O postup by bojovali s výběrem USA, který porazil Tchaj-wan 4:0.