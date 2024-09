ONLINE: Češi uzavírají nepovedený Davis Cup, s Francií začíná Menšík

Reprezentantům se ve Valencii zatím nedaří, ve středu podlehli Španělsku 0:3, o den později nestačili stejným výsledkem na Austrálii. Přišli tak o šanci zopakovat loňské čtvrtfinále a s Francií bojují jen o třetí místo ve skupině, navíc se potýkají se zdravotními komplikacemi.

Tomáš Macháč obě své dvouhry skrečoval kvůli křečím a následným bolestem a proti Francii nenastoupí, Lehečka zase kvůli horečce vynechal duel s Austrálií. Nicméně v pátek lehce trénoval a do závěrečného utkání naskočí jako česká jednička.

„Naštěstí je stoprocentně připravený,“ prohlásil kapitán Jaroslav Navrátil.

Menšík ve čtvrtek podlehl ve třech setech Thanasimu Kokkinakisovi, nyní je jeho soupeřem Rinderknech, 58. tenista světového žebříčku.

ONLINE: Jakub Menšík vs. Arthur Rinderknech Zápas sledujeme v podrobné online reportáži.

Devětadvacetiletý Francouz hraje ve Valencii poprvé, o deset let mladší Čech je v pořadí o devět míst níže. Na kurtu se potkávají premiérově.

„Hraje velice rychle, ale nebude dávat tolik es jako Kokkinakis, takže myslím, že Kuba by se mohl dostávat více do hry. Bude to otevřený zápas,“ předpovídal Navrátil před začátkem.

Lehečka proti „náhradní“ jedničce

Po nich nastoupí Lehečka a Fils, který se na post francouzské jedničky posunul místo odpočívajícího Uga Humberta.

„Tohle je pro Jirku lepší, protože s levákem moc netrénoval,“ připomíná Navrátil, že Humbert škodí svou levačkou. „Fils v pátek se Španělem Bautistou prohrál, i když vedl 6:2 a 5:3, takže to může mít v hlavě.“

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Arthur Fils Zápas budeme sledovat v podrobné reportáži.

Teprve dvacetiletý Francouz je v žebříčku o dvanáct míst výše než Lehečka, ve Valencii ale oba své dosavadní singly prohrál. Nestačil na Kokkinakise i Bautistu, jemuž podlehl taktéž Lehečka. I tito dva soupeři se střetnou poprvé.

„Jdeme do toho na sto procent a uvidíme, jak zápas dopadne,“ ujistil Navrátil, že jeho svěřencům nechybí motivace, přestože už proti Francii hrají pouze o to, aby zmírnili nepovedené vystoupení ve skupině Davis Cupu.