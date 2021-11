Navrátil chtěl pro debl Lehečku. Měl jsem potíže se žaludkem, litoval mladík

Těsně před čtyřhrou Lehečka statečně vzdoroval dvanáctému hráči světa Norriemu, kterého donutil pobýt na kurtu tři sety. Jenže dlouhý zápas se na něm podepsal.

„Od druhého setu jsem cítil problémy se žaludkem, ke konci třetího setu se mi hůř dýchalo,“ přiblížil dvacetiletý Čech. „Když jsem přišel do šatny, nebyl jsem si schopný představit, že bych nastoupil do debla tak, abych byl schopen podat stodesetiprocentní výkon.“

Do akce tak musel Veselý, kterého právě Lehečka nahradil v předcházejících dvouhrách.

„Nejsem člověk, který by se někam vysloveně cpal za každou cenu,“ řekl nejstarší tenista z českého výběru. „Je to týmová soutěž a nezáleží, jestli hraju já, nebo kluci. Jde o to, abychom poskládali tým, co nejkvalitněji to jde a případně se pokusili soupeře překvapit.“

Čechům se to málem podařilo.

V prvním duelu proti Británii Macháč zaskočil 25. hráče žebříčku Evanse.

„Hra Tomáše šla každý den nahoru a po zápase s Gasquetem bylo vidět, že si strašně věří,“ chválil Navrátil. „Dobře se pohyboval, hrál vysoké míče do bekhendu, což mu přinášelo body a velice slušně servíroval.“

Na jeho výkon málem navázal i Lehečka, který se rovnocenně měřil s ještě kvalitnějším sokem. Prohrál 1:6, 6:2 a 1:6.

„Říkali jsme Jirkovi, že nemá co ztratit, protože hraje s hráčem světové špičky, ale i tak byl ze začátku zaskočený. Hrál první takto důležitý zápas,“ přibližoval kapitán českého týmu.

„Po prvním setu jsem mu zopakoval, že vedeme 1:0, a zvedl se. Soupeře tlačil, hrál mu víc přes bekhend. Škoda gamu na 6:1, ve kterém měl 40:0. Myslím, že kdyby ho vyhrál, ve třetí sadě by začal líp. Takhle měl v prvním gamu brejkbol, ve druhém tři gamebaly, ale obě hry ztratil. Norrie se zvedl a zkušenostmi dovedl zápas o vítězného konce.“

A v deblu Britové obrat díky Skupskému a Salisburymu dokonali.

„Myslel jsem, že debl můžou hrát Lehečka a Macháč, nicméně Jirka byl indisponovaný s břichem, tak šel hrát Veselý,“ zopakoval Navrátil.

„Přesto jsem byl přesvědčený, že šanci máme. Ale Britové odehráli vynikajícího debla, ukázali, že jsou extratřída. Hráli deblově a jejich velkému tlaku se kluci nemohli ubránit.“