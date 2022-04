Česko vs. Británie: faktor povrchu, počasí a Raducanuová poprvé na antuce

„Věřím, že antuková hra bude na Britky platit, ze všech povrchů jsou na ni nejméně zvyklé,“ připomněl po čtvrtečním losu kapitán českého výběru Petr Pála, proč si domácí cihlovou drť už s předstihem vybrali.

Není se co divit, Markéta Vondroušová, která coby česká jednička celé střetnutí v pátek v poledne zahájí, má s oranžovými kurty spojeny báječné tenisové zážitky. V roce 2019 se na nich probila do finále Roland Garros.

„Hru na antuku mám, sice to na ní bude můj první letošní zápas, ale tréninky byly dobré. Doufám, že to bude v pohodě,“ prohlásila.

Harriet Dartová (vlevo) a Markéta Vondroušová při losu kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové mezi českými tenistkami a Velkou Británií.

Naopak její soupeřka Harriet Dartová na antuce každoročně odehraje jen jednotky zápasů. Ve světovém žebříčku zaujímá 101. příčku, takže proti Vondroušové, u níž svítí číslo 33, favoritkou rozhodně nebude.

„Antuka je její povrch, bude to pro mě výzva,“ přiznala 25letá Britka.

Česko - Británie páteční program 12:00 Vondroušová - Dartová (online ZDE)

cca 14:00 Martincová Raducanuová (online ZDE) V sobotu od 11:30 následuje duel jedniček, případně i dvojek a čtyřhra. Vítězky postoupí na listopadový finálový turnaj.

Navíc nemůže spoléhat ani na to, že šikovnou českou sokyni semele pozornost domácího prostředí. Vzpomeňte na loňský finálový turnaj BJK Cupu v O2 areně, kde si Vondroušová vedle náramně.

„Hodně mi ta zkušenost pomohla. Jsem ráda, že můžu být jedničkou a pomoct holkám. Sice jsem na Štvanici úplně doma, takže budu hodně pod tlakem, ale musím se s tím popasovat. Dartovou znám a vím, že je lepší na tvrdších površích, ale nechci ji podcenit.“

Druhou páteční dvouhru obstarají Tereza Martincová a Emma Raducanuová. Pro obě půjde o první start v týmové soutěži, 26letá Češka dostala v nominaci přednost před Karolínou Muchovou.

„Věřím, že jsem se rozhodl správně. Terka hrála celý týden výborně, je dobře připravená a v dobré kondici,“ hodnotil Pála. „Na zápas se moc těším, uvidíme pořádný boj. Očekávám hodně výměn, holky budou běhat zleva doprava. Terka sice hraje s grandslamovou vítězkou, ale určitě má na to zápas vyhrát. Pro Emmu bude těžké ji porazit.“

Emma Raducanuová (vlevo) a Tereza Martincová při losu kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové mezi českými tenistkami a Velkou Británií.

Ano, Raducanuová sice senzačně ovládla loňské US Open, ovšem od té doby nezáří. Nasbírala bilanci 4:8 a čelí výtkám, že tenis upozaďuje ve prospěch sponzorských poviností a společenských aktivit.

Navíc ve vztahu ke klíčovému faktoru utkání - antuce - má výrazný hendikep. Mezi profesionálkami na ní ještě neodehrála ani jeden zápas. Z paměti však vylovila, že oranžový povrch si vyzkoušela mezi juniorkami, třeba před šesti roky na mistrovství Evropy do 14 let v Plzni.

„Bylo mi jedenáct a byl to jeden z mých prvních výletů do zahraničí,“ vzpomínala s úsměvem. „Na antuce se pořád učím, ale věřím, že do budoucna může být mým silným povrchem. Užívám si dokluzování, takže až se v něm zlepším a zvyknu si na to, bude to dobré. Umím hrát tvrdě, takže potřebuju jen vylepšit pohyb.“

Rovněž Martincová, na rozdíl od Vondroušové, neplatí za vyloženou milovnici antuky. Proto ani neplánuje příliš upravovat herní styl: „Umím se přizpůsobit, ale u nás je přeborníkem na antukovou hru spíš Markéta.“

Každopádně se na duel těší: „Nikdy by mě nenapadlo, že budu mít takovou premiéru. Že budu hrát doma na Štvanici a proti grandslamové vítězce. Je to neobvyklé, ale příjemné. Budu se snažit.“

Zdá se, že předzápasové propočty vyznívají jasně ve prospěch Češek. Jediné, co by snad očekávaný postup mohlo pokazit, je počasí, jehož předpověď na pátek a sobotu není příliš příznivá. Kromě deště hrozí i chlad, v němž tenisáky poletí pomaleji...

„Víme o tom, uvidíme, jak to vyjde,“ řekla Vondroušová. „Ale jsme na všechno připravené. Zima byla minulý týden, kdy už jsme venku trénovaly.“