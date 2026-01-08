Osmnáctý hráč žebříčku Menšík v úvodním setu na světovou dvaačtyřicítku Bergse nestačil. Šestadvacetiletý Belgičan mu ve třetím gamu sebral servis, ve výměnách měl jasnou převahu a českému mladíkovi dovolil jen dvě hry.
Druhý set byl vyrovnaný do sedmého gamu, v němž Menšík udělal dvě dvojchyby a znovu přišel o podání. Bergs se pak dostal do vedení 5:3, ale dlouho nemohl dotáhnout zápas do vítězného konce. Trápil se na servisu, naopak Menšík odehrál svou nejlepší pasáž v zápase.
Za stavu 4:5 český tenista proměnil brejkbol díky „prasátku“, vzápětí sice znovu o podání přišel, ale ve dvanáctém gamu odvrátil mečbol a vynutil si tiebreak. Ve zkrácené hře byl Bergs při svém servisu neomylný a Menšíkovo jediné zaváhání rozhodlo o tom, že Bergs vyhrál 7:4 a získal pro Belgii první bod.
Naopak tým kapitána Jiřího Nováka bude nyní spoléhat na dvojnásobnou grandslamovou šampionku Krejčíkovou, kterou čeká devatenáctá hráčka světového žebříčku Mertensová. Poprvé se mezi profesionálkami utkají v soutěžním duelu ve dvouhře.
Soutěž smíšených tenisových družstev United Cup
Sydney a Perth (tvrdý povrch)
Čtvrtfinále