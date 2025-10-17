Nosková povede mladý český výběr do baráže Poháru Billie Jean Kingové

„Linda Nosková je momentálně naše první hráčka na žebříčku WTA. Tereza Valentová teď hraje výborný turnaj v Asii, půjde žebříčkem nahoru a doufám, že jí forma vydrží. Sára Bejlek se dostala do první stovky žebříčku a Nikola Bartůňková je kolem 130. místa. Za tu dobu, co mohla zase hrát, zaznamenala skvělé herní i žebříčkové zlepšení,“ uvedl Pála.
V nominaci chybí Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková či Kateřina Siniaková.
„Hodně holek je zraněných. Některé se omluvily, že potom musí svá zranění doléčit, některé jdou po sezoně i na zákrok. V nominaci jsem nechal ještě jedno volné místo, kdyby se něco změnilo nebo posunulo. Určitě chci, aby tým byl pětičlenný. A uvidíme, jaké jméno to bude. Na to je ještě čas,“ prohlásil Pála.
České tenistky se do baráže dostaly po neúspěšné dubnové kvalifikaci. V Ostravě obsadily ve skupině se Španělskem a Brazílií nepostupové druhé místo. O udržení budou hrát poprvé od roku 2019. Ve Varaždínu se utkají 14. listopadu s Kolumbií, o dva dny později se střetnou s Chorvatskem. Ve tříčlenné skupině uspěje jen vítěz.
„Myslím, že to je slušný los. Když budou holky hrát dobře, je velmi slušná šance, že se přes oba soupeře bude dát projít. Ale v tenise je jako v mnoha jiných sportech možné cokoliv, o překvapení není nouze. Viděli jsme u kluků, kdo třeba vyhrál turnaj v Šanghaji. Nic se nevyhrává na papíře. Náš první krok bude porazit Kolumbii. A pak se po dnu volna utkat s Chorvatskem,“ řekl Pála.
Nejvýše postavenou tenistkou z Kolumbie je světová šestačtyřicítka Emiliana Arangová. V elitní stovce je také Camila Osoriová, které patří 85. místo. Chorvatkám by v baráži mohla pomoci semifinalistka loňského Wimbledonu Donna Vekičová, které aktuálně patří 79. příčka.
„Teď se jí sice nedařilo, dokonce ji na žebříčku předběhla Antonia Ružičová, ale je to stále tenistka, která umí porazit velké hráčky. Loni hrála výborně na olympiádě v Paříži, letos jsem ji viděl hrát v Dauhá. Je to nepříjemná soupeřka. Domácí prostředí je určitě požene, Chorvati umí na sportu fandit,“ uvedl Pála.
Pro padesátiletého Pálu bude baráž rozlučkou s postem kapitána. Zkušeného trenéra, který je v této funkci od roku 2008 a získal s českým týmem šest trofejí v dřívějším Fed Cupu, vystřídá od nové sezony Barbora Strýcová.
„Cíl je jasný. Chtěl bych to kapitánství předat v co nejlepším stavu. Jenom první místo ve skupině nám zaručí, že holky by se příští rok mohly teoreticky porvat o ty nejvyšší příčky,“ doplnil Pála.