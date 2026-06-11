České tenistky budou ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové čelit Britkám

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  10:18
České tenistky se ve čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v Šen-čenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky.

Nehrající kapitánka Barbora Strýcová se během losu zápasů BJK Cupu ve švýcarském Bielu dívá směrem k Lindě Noskové. | foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)

V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán - Španělsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií.

Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi osm nejlepších týmů v dubnu, kdy v kvalifikaci zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Finálovou fázi si Češky zahrají po dvou letech, vloni obsadily v kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě nepostupové druhé místo a musely příslušnost mezi elitou zachránit v následné baráži.

Billie Jean King Cup

Los finálového turnaje (22. - 27. září)

Česko - Velká Británie
Kazachstán - Španělsko
Belgie - Ukrajina
Itálie - Čína

Češky figurovaly při losování mezi nenasazenými týmy. Vedle Velké Británie mohly za soupeře dostat ještě Itálii, Španělsko, nebo Ukrajinu.

Nejvýše postavenou hráčkou Británie je v tuto chvíli 42. tenistka světa a vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. V týmu mohou být také Sonay Kartalová (72.), Katie Boulterová (73.), Francesca Jonesová (98.) či Harriet Dartová (160.). Britky postoupily do finálového turnaje díky kvalifikačnímu vítězství 3:1 v Austrálii.

Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy. Po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety.

České tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf. Upevnily by si tím druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.

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