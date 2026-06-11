V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojice Kazachstán - Španělsko. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Itálie s Čínou a Ukrajina s Belgií.
Výběr kapitánky Barbory Strýcové postoupil mezi osm nejlepších týmů v dubnu, kdy v kvalifikaci zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Finálovou fázi si Češky zahrají po dvou letech, vloni obsadily v kvalifikační skupině v Ostravě-Porubě nepostupové druhé místo a musely příslušnost mezi elitou zachránit v následné baráži.
Billie Jean King Cup
Los finálového turnaje (22. - 27. září)
Česko - Velká Británie
Češky figurovaly při losování mezi nenasazenými týmy. Vedle Velké Británie mohly za soupeře dostat ještě Itálii, Španělsko, nebo Ukrajinu.
Nejvýše postavenou hráčkou Británie je v tuto chvíli 42. tenistka světa a vítězka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová. V týmu mohou být také Sonay Kartalová (72.), Katie Boulterová (73.), Francesca Jonesová (98.) či Harriet Dartová (160.). Britky postoupily do finálového turnaje díky kvalifikačnímu vítězství 3:1 v Austrálii.
Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy. Po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety.
České tenistky usilují v soutěži známé dříve jako Fed Cup o dvanáctý triumf. Upevnily by si tím druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.