Linda a spol. Češky útočí. Trofeje i žebříčky svědčí o síle nové vlny

Sledovaly do bílých šatů oděnou Petru Kvitovou, jak po proměněných mečbolech padá na wimbledonskou trávu. Jásaly s partou kapitána Petra Pály, která po strhujících bitvách šestkrát ukořistila ušatou mísu zvanou Fed Cup. Viděly, kterak se Karolína Plíšková stala jedničkou WTA Tour.

Příklady táhnou. I proto věhlasná tenisová škola dál posílá do světa šikovné studentky. Sestry Fruhvirtovy, Nosková, Bartůňková, Bejlek, Valentová, Klimovičová, Havlíčková... Vítězí v kláních družstev i jako solitérky na mládežnických podnicích. V juniorském žebříčku se jich šest vejde do elitní dvacítky.

Šplhají vzhůru též mezi profesionálkami, dvě Lindy - Fruhvirtová a Nosková - už se protloukly do Top 200. V pořadí WTA se mezi deseti nejlepšími hráčkami do 18 let nachází PĚT Češek.