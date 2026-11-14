České mistryně v semifinále. Hurikán Kvitová, zakletí Plíškové. A co Nosková?

2011 Petra Kvitová
Do tureckého Istanbulu tehdy přicestovala – stejně jako letos Nosková do Indian Wells – coby úřadující wimbledonská šampionka. Poté, co bez ztráty setu ovládla Červenou skupinu, nastoupila v semifinále proti Australance Samanthě Stosurové.
V prvním setu nevyužila vedení a prohrála 5:7, ve druhém ale poměrem 6:3 srovnala. Zvykla si na nepříjemný servis soupeřky a předcházela ji v agresivitě. A ve třetím dějství si vypracovala luxusní náskok 5:0.
Petra Kvitová v semifinále Turnaje mistryň 2011
„Hrála jsem chytřeji než předtím, tolik jsem nekazila. Snažila se držet míč ve hře a dohrávat míče na síti,“ popisovala. „Od Petry to byl takový hurikán, že Samantha nemohla skoro nic dělat. Samantha nehrála špatně, ale Petra byla agresivnější,“ doplnil její tehdejší trenér David Kotyza.
Přestože Stosurová ještě snížila na 3:5, Kvitová na druhý pokus utkání doservírovala. A uspěla poté i ve finále proti Viktorii Azarenkové.