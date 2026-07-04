Pozor, soupeřka rozumí. I nadávkám. Češky i proti Češkám používají všechny zbraně

První kolo – Karolína Plíšková porazila Terezu Valentovou.
Druhé kolo – Nikola Bartůňková předčila Kateřinu Siniakovou.
Třetí kolo – Barbora Krejčíková po boji zastavila Bartůňkovou 6:3 a 7:5.
A derby nabídne také nedělní osmifinále – na Krejčíkovou půjde Karolína Muchová, jež v pátek rovněž zvládla třetí kolo. Česko má tak s předstihem jistou čtvrtfinalistku!
Hezky se to letos v Londýně sešlo.
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Česko má jistou čtvrtfinalistku! Krejčíková porazila Bartůňkovou a vyzve Muchovou
Pro fanouška ideální scénář, protože český postup do další fáze je jistý. Ale jak tato utkání prožívají hráčky? Byť se dušují, že přístup nemění, určitá specifika pociťují.
Třeba v tom, že protivnice na druhé straně sítě rozumí češtině, což může stěžovat taktické pokyny.
„Musím si trochu dávat pozor, když probírám taktiku s týmem nebo se bavím sama se sebou,“ přiblížila Bartůňková.
Funguje to pochopitelně i naopak, takže když mladá naděje ve středu čelila Siniakové, moc dobře vnímala její peprné výrazy. „Což bylo fajn, protože to znamenalo, že se zápas vyvíjí lépe pro mě,“ podotkla Bartůňková.
„Všichni vědí, že emoce na kurtu projevuji silně. Jestli se vztekám, nebo ne, bojuju o každý míček,“ reagovala Siniaková. „Ale je pravda, že proti Češce je pro mě náročnější hlasitě křičet a povzbuzovat se. Člověk cítí větší respekt než k cizinkám. Jinak jsem nad psychologickým aspektem nepřemýšlela.“
S Plíškovou měly wimbledonské derby ještě svízelnější v tom, že proti nim stála výrazně mladší krajanka. Siniaková má nad Bartůňkovou převahu jedné dekády, bývalá světová jednička je oproti Valentové dokonce o patnáct let starší.
Zkušené tenistky čelily zástupkyním nové generace, které je kdysi sledovaly jako vzory, jenže teď se na ně chtěly o to víc vytáhnout.
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„Snažím se to brát tak, že jde o mladé holky a není potřeba z toho dělat velkou vědu. Ale přiznávám, že se mi to ne vždycky daří,“ vyprávěla 34letá Plíšková.
„Nebudu lhát, není to nic příjemného,“ doplnila Siniaková, jak derby vnímá obecně. „S holkami se dobře známe, média zápas hodně probírají a fanoušci ho sledují s větší intenzitou. S přibývajícím věkem se však od tlaku dokážu oprostit. Beru to jako normální zápas, vyhraje ta lepší a je to v pohodě.“
Pamětníci si jistě vybaví, že právě ve Wimbledonu je historie českých derby velmi bohatá.
Petra Kvitová zde v roce 2014 zvládla hned tři: porazila Andreu Hlaváčkovou (první kolo), Barboru Strýcovou (čtvrtfinále) i Lucii Šafářovou (semifinále). Před třemi roky Markéta Vondroušová otočila v osmifinále bitvu s Marií Bouzkovou.
A obě levačky nakonec dokráčely až k nejcennější odměně a celý turnaj vyhrály.
Jako by je náročné utkání s krajankou zocelilo.
Vysoce konkurenční prostředí tenisu vyžaduje velmi individualistický přístup, takže každá hráčka tráví čas hlavně se svým týmem.
Ale Češky se navzájem pochopitelně znají, ať už díky společným tréninkům, působení v reprezentaci nebo se na turnajích zkrátka potkávají tak často, že mezi nimi vznikne přátelské pouto.
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Ale na kurtu chce každá vyhrát. Někdy možná ještě víc než obvykle, protože touží ukázat krajance, že je lepší. V tomto umí být sport nemilosrdný.
„Na kurtu jsme rivalky, takže tam ať si každý dělá, co chce. A je úplně normální, že použijeme všechny zbraně, abychom vyhrály,“ přemítá Krejčíková.
Vzhledem k tomu, že v první stovce světového žebříčku aktuálně figuruje hned deset jmen s českou vlaječkou, derby pravděpodobně nevymizí. Spíš naopak – jak ukazuje letošní Wimbledon.
A tak už jsou tenistky zvyklé.