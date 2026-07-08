Češkám fandí i legendy. Je Linda vůbec nervózní? ptala se Šafářová Strýcové

„Myslíš, že je vůbec někdy nervózní?“ ptala se Šafářová Strýcové, když usazené vedle sebe sledovaly osmifinále Noskové. Současná reprezentační kapitánka později vysvětlila: „Myslím si, že trému mívá, ale má takovou povahu, že ji rychle setřese a nedá to na sobě znát.“
I díky tomu je 21letá Češka na travnatém grandslamu už ve čtvrtfinále. Ve středu od 14.00 SELČ v něm vyzve Belgičanku Elise Mertensovou, proti které bude jasnou favoritkou. Má tedy velké předpoklady dojít ještě dál.
Třeba až do souboje o titul?
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„Hrála moc hezky, skvěle jí to letí,“ vracela se Šafářová, semifinalistka Wimbledonu 2014, k osmifinálové výhře Noskové nad Madison Keysovou. „V klíčových situacích dokáže udržet chladnou hlavu. Přesně takto má vypadat profesionálka. Je koncentrovaná a nemá emoční výkyvy, což je podle mě naprosto správně.“
Devětatřicetiletá levačka, která se letos v All England Clubu stejně jako Strýcová účastní turnaje legend, zavzpomínala, že podobně jako Nosková si musela k zeleným kurtům najít cestu.
Z prvních sedmi wimbledonských účastí skončila pětkrát v prvním kole, až potom zazářila postupem do semifinále, v němž nestačila na pozdější vítězku Petru Kvitovou.
„Zrovna jsme se o tom bavily. Říkala jsem Lindě, že mně osobně trvalo strašně dlouho, rozhodně déle než jí, než jsem si na trávu zvykla a přišla na to, jak na ní hrát. Ale jakmile člověk pochopí, že nad tím nesmí moc přemýšlet, tak už to jde samo.“
Což se nyní naplno ukazuje u Noskové. Z prvních dvou sezon na zeleném pažitu mezi profesionálkami si odnesla skóre 4:6, kdežto letos na něm září. Před třemi týdny ovládla velmi kvalitně obsazený turnaj v Berlíně a v Londýně si už překonala osobní maximum v podobě loňského osmifinále.
V zápasech působí suverénně, klidně a nebojácně. Není divu, že se Šafářová ptala, jestli vypjaté souboje na velkých stadionech proti elitním soupeřkám vůbec prožívá.
„Hodně záleží na tom, jak se Linda na kurtu cítí, jestli má dobrý kontakt s míčem a je dostatečně sebevědomá,“ přiblížila Strýcová, jež si právě díky Noskové při svém dubnovém kapitánském debutu v BJK Cupu užila vítězství. Aktuálně dvanáctá hráčka žebříčku v kvalifikaci proti Švýcarkám zařídila dva body, přičemž proti Belindě Bencicové odvrátila tři mečboly.
„Když cítí na raketě, že má hru pod kontrolou, je skvělá,“ chválí ji semifinalistka Wimbledonu 2019 a zdejší dvojnásobná deblová šampionka.
„Někdy se jí to sice může trochu sesypat, ale myslím si, že se rok od roku zlepšuje a herní propady už nemá tak výrazné. Stabilní formu si drží delší dobu a celou letošní sezonu má skvělou. Takže když do toho šlápne, je nesmírně těžké ji porazit.“
Dokonce může Noskové poradit na středeční sokyni Mertensovou – před sedmi lety proti ní ve wimbledonském osmifinále vystřihla parádní obrat ze stavu 4:6 a 2:5. A následně se probila až mezi nejlepší čtveřici.
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„Ano, pamatuji si to,“ usmála se čtyřicetiletá dáma neustále sršící energií. „Mertensová je na trávě velmi nepříjemná a kousavá hráčka, nic nevzdá. Pokud se jí ale dostanete pod kůži, znervózní a její hra se začne sypat.“
Noskové také může pomoct, že ve třetím kole proti Soraně Cirsteaové odvrátila mečbol, a dala si tak v turnaji druhý život. Po následném utkání s Keysovou sice tvrdila, že to příliš nevnímala, ale výhoda to být může.
„Samozřejmě to není stoprocentní pravidlo, ale když je člověk tak blízko vyřazení, spadne z něj veškerý strach,“ popisuje Strýcová. „Vůbec nepřemýšlíte nad dalším průběhem, protože víte, že už jste mohli být dávno doma. Stává se to docela často.“
Stejně tak jsou pravidelně k vidění české žně právě na nejslavnějším turnaji světa. V minulosti se o ně postaraly právě Strýcová a Šafářová, samozřejmě také Kvitová a v posledních pár letech Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.
A tak se svět zase diví, jak je možné, že desetimilionová země prakticky bez travnatých kurtů produkuje další a další wimbledonské úspěchy.
„Myslím si, že na holky dýchne zdejší historie a atmosféra. Zároveň to funguje jako skvělá motivace – když se daří jedné, druhá si řekne, že to chce dokázat také. Kdo uspěje na Wimbledonu, stane se v uvozovkách nesmrtelným,“ zdůrazňuje Strýcová.
„Podle mě hraje roli i to, že jsme zvyklé hrát na rychlých površích v halách kvůli dlouhé zimní sezoně u nás doma. Možná právě proto nám to tady svědčí,“ doplňuje Šafářová.
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Každopádně je pozoruhodné, jak nepředvídatelný travnatý grandslam v posledních letech je. Od sezony 2016, kdy titul obhájila Serena Williamsová, pozvedla posvátný talíř pokaždé jiná hráčka.
„Ženský tenis se hodně mění a je vidět, že momentálně chybí jedna dominantní lídryně,“ snaží se najít odpověď Strýcová. „Aryna Sabalenková sice hraje skvěle, ale i u ní se objevují menší propady, což je přirozené. Na druhou stranu sledovat ve finále pokaždé někoho jiného mi přijde zábavné.“
Tak že by v něm letos, už potřetí za poslední čtyři ročníky, opět byla tuzemská naděje?
„Turnaj je tak otevřený, že vyhrát může kdokoliv. Ale bylo by krásné, kdyby to byla zase Češka,“ zasní se Šafářová.
Takhle Barbora Strýcová (vlevo) a Lucie Šafářová řádily ve Wimbledonu coby aktivní hráčky.
Do Wimbledonu vyrazila s celou rodinou, její manžel Tomáš Plekanec, šestiletá Leontýna i čtyřletý Oliver jsou v ikonickém areálu poprvé.
„Vyprávím jim a synovi pořád opakuji, že se tady nesmí křičet. To se nám ale zatím moc nedaří,“ usmívala se. „A dcerka si dokonce zahrála s malou od Martiny Hingisové. Je zábava sledovat tuto nastupující generaci.“
Syna Vincenta vzala do Wimbledonu i Strýcová, pro něj to ale premiéra není, neboť coby dvouletý sledoval, jak zde maminka v sezoně 2023 vítězí ve čtyřhře. „Ale už si to nepamatuje,“ hlásí Strýcová.
„Jsme tu jako jedna velká česká rodina,“ doplňuje Šafářová. „Děti spolu chodí do zdejší školky a Bářina maminka jim dělá kulturní referentku, takže je to moc fajn a milé.“
Strýcová zároveň coby reprezentační kapitánka okukuje, která z Češek by se jí hodila do nominace na zářijový finálový turnaj BJK Cupu v čínském Šen-čenu. V tomto ohledu jí Wimbledon dělá příjemné starosti.
Čtyři její svěřenkyně postoupily do osmifinále, dvě do čtvrtfinále a zatím jedna do semifinále. Muchové kapitánka při úterním triumfu nad Naomi Ósakaovou také tleskala přímo z tribuny kurtu číslo 1, aby ji tam o pár minut později vystřídala, sama už také s raketou v ruce a po boku Slovenky Dominky Cibulkové.
„Mám obrovské štěstí, že máme k dispozici tolik skvělých hráček, ze kterých mohu vybírat, a všechny mají výbornou formu. Ale čeká nás ještě celá severoamerická betonová sezona. Plánuju letět za holkami na US Open a postupně si to v hlavě skládám.“
Ráda by povedený Wimbledon přetavila k úspěchu i v týmové soutěži.