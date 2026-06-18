Česká kometa: Nikoho nekopíruju! O Bartůňkové už ví taky světová jednička

Karel Knap
  16:04
Od našeho spolupracovníka v Německu - Německá divačka ve třetí řadě tribuny u kurtu číslo 1 předváděla svou bohatou zásobu pochval. Zatímco tenistka Nikola Bartůňková na travnatém jevišti nebojácně sázela belgické soupeřce Elise Mertensové míče k lajnám, ona nadšeně vykřikovala: „Toll! Wunderbar!! Fantastisch!!!“ Strhlo ji výtečné představení dvacetileté Češky, které ji posunulo do čtvrtfinále Berlin Open.

Nikola Bartůňková se hecuje na turnaji v Berlíně. | foto: Profimedia.cz

Díky středečnímu vítězství 6:1, 6:4 se v klání se zkušenou sokyní dočkala revanše za vyřazení ve třetím kole Australian Open. Poprvé v kariéře se příští týden na žebříčku posune do top 50.

A v pátek se na Stadionu Stefanie Grafové střetne se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

„Mám úžasnou příležitost. Utkám se s nejlepší z nejlepších. Super!“ radovala se Bartůňková v rozhovoru pro CANAL+ Sport.

Bartůňková v berlínském čtvrtfinále vyzve Sabalenkovou, Siniaková končí

Z hlediště jí tleskali rodiče i trenér Petr Vaníček. Po předloňském martýriu způsobeném podezřením z dopingu všichni prožívají báječné období.

„Ta aféra mi hodně vzala i dala,“ ohlíží se šikovná sportovkyně za nucenou pauzou, kterou ukončilo až odhalení zakázané látky v doplňku stravy.

„Co se mi stalo, bylo to nejhorší v mém životě. Zároveň z té zkušenosti hodně čerpám. Ujistila jsem se, že tenis opravdu miluju. Prostě mě baví. Koncentruju se hlavně na zlepšování výkonu. A když se mi daří, výsledky mě popohánějí.“

„Uvědomuju si, že jsem se vracela z 800. místa. Po té stopce jsem začínala v Norsku na patnáctce ve sněhu. A teď jsem tady!“

Trávu označuje za svůj nejoblíbenější povrch. Nejvíc na ní vynikne její zručnost. Ne náhodou se jako juniorka probojovala do wimbledonského finále. Nedávno se navíc prosmýkla až do boje o trofej na menším podniku v Birminghamu.

V Berlíně prožívá další neobyčejný příběh. Původně měla nastoupit do kvalifikace, ale na poslední chvíli jí pořadatelé dali volnou kartu do hlavní soutěže.

Turnaj v Berlíně živě

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Los jí přisoudil Američanku Coco Gauffovou, jenže po odstoupení její krajanky Amandy Anisimovové se pavouk přesypal a Bartůňková narazila na Rusku Dianu Šnajderovou, kterou po chvilkovém zaváhání přemohla 6:2, 6:7, 6:3.

Přiznala, že v závěru druhé sady souboje se semifinalistkou nedávného Roland Garros ztratila koncentraci. Tvrdí, že právě na pečlivě sestřižených pažitech musí být připravená na různé zlomy ve vývoji mačů. V podobných momentech jí pomáhá neuhasínající bojovnost.

Často se povzbuzuje, zatíná pěst, zvedá paži k nebi. I proto přibývá jejích příznivců.

„Co vidíte na kurtu, to jsem přesně já,“ říká. „Nikoho nekopíruju. Emoce jdou přímo ze mě, hraju srdcem.“

Chce být především sama sebou, nicméně jedno srovnání ji v žádném případě nepohoršuje. Kdekomu připomíná Karolínu Muchovou.

„Pro mě je to super, protože já jsem vždycky měla ráda variabilní tenis, jaký předvádí chlapi nebo Kája, která je navíc z mého klubu ČLTK.“

Bartůňková po minulých příkořích stále dozrává, rozkoukává se v říši hvězd. Táta Pavel nebo kouč Vaníček na ni občas při zápase volají: „Nepřemýšlej. Těš se!“

Chtějí, aby myšlenkami zůstala v dění a nenechávala je utéct jinam. Coby svědomitá tenisová studentka dál zkoumá cesty ke zlepšení.

Její umění už zaznamenaly i ty nejvěhlasnější protivnice. Například její příští soupeřka Sabalenková, první žena pořadí WTA Tour.

„Viděla jsem pár jejích zápasů na Australian Open,“ pronesla v Berlíně. „Všimla jsem si, že má pestrou úderovou výbavu. Opravdu výtečná tenistka.“

„Líbí se mi její styl. Řekla bych, že hraje velice chytře. Jsem na naše utkání velice zvědavá. A jsem připravená bojovat naplno.“

Dosud zřejmě nejobtížnější zkoušku Nikoly Bartůňkové uvidí v pátek publikum na berlínském centrkurtu.

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