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Česká bitva pro Bartůňkovou. Přemohla Viďmanovou a v Monterrey je v semifinále

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  7:27

Nikola Bartůňková ve druhém kole turnaje v Torontu. | foto: Reuters

Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterrey takřka tříhodinový český souboj s Darjou Viďmanovou a po výhře 6:4, 6:7, 6:3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále. O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elise Mertensovou z Belgie.

Dvacetiletá Bartůňková si dosud mezi elitou zahrála semifinále jen loni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře. Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. V letošní průlomové sezoně se propracovala ve světovém žebříčku už na 38. místo.

Kompletní tenisové výsledky

S Viďmanovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, svedla o postup mezi čtyři nejlepší tuhý boj. První set získala po téměř hodině, druhý naopak ztratila v tie-breaku 3:7. Rozhodující sadu, v níž si obě soupeřky dlouho držely podání, rozhodla v koncovce brejkem na 5:3, po němž už zápas dopodávala.

S Mertensovou se Bartůňková utká potřetí v kariéře. V prvním vzájemném duelu letos na Australian Open s Belgičankou prohrála a schytala od ní dokonce kanára, na trávě v Berlíně ale o deset let starší soupeřce porážku oplatila.

Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku

Tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Bartůňková - Viďmanová (obě ČR) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

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