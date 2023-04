Česká asociace stolního tenisu odmítá návrat Rusů do mezinárodních soutěží

„V době, kdy na Ukrajině umírají další a další nevinní lidé, vystupujeme proti startu ruských a běloruských sportovců na mezinárodních soutěžích. Toto stanovisko jsme zaujali hned po ruské invazi a nebudeme na něm nic měnit,“ řekl předseda asociace Zbyněk Špaček.

ITTF rozhodla o návratu Rusů a Bělorusů minulý týden na základě doporučení Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Zároveň uvedla, že válku na Ukrajině jednoznačně odsuzuje a chce dál maximálně podporovat ukrajinskou stolně tenisovou komunitu.

S návratem hráčů z Ruska a Běloruska souhlasili i někteří čeští hráči. „Myslím si, že je správné, že se Rusové a Bělorusové mohou vrátit na mezinárodní scénu. Neměli by trpět za to, co jejich prezident udělal, neberu je vůbec jako součást války,“ uvedla česká jednička Tomáš Polanský.

Ruští a běloruští stolní tenisté dosud nemohli startovat na mezinárodních reprezentačních akcích, na klubových úrovních ale mají start povolený. V ženském týmu Moravského Krumlova například zasáhly letos do Evropského poháru Rusky Valerija Ščerbatychová a Jekatěrina Čerňavská.

Podle Špačka podporují české kluby Ukrajinu charitativními akcemi, sbírkami, přičemž řada z nich ukrajinské hráče ubytovává a nabízí jim prostory pro trénink. „Jsme v tomto konfliktu jednoznačně na straně Ukrajiny,“ dodal Špaček.