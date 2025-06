Jakub Menšík (15. nasazený)

Devatenáctiletého českého mladíka čeká teprve druhý seniorský Wimbledon. Loni v prvním kole neudržel vedení 2:0 na sety, letos na úvod změří síly s Francouzem Hugem Gastonem (89. hráč žebříčku), proti kterému bude velkým favoritem.

Na trávě stihl dva přípravné turnaje a na obou zaznamenal jednu výhru a jednu porážku. Zelené dvorce by měly jeho agresivní hře s dělovým podáním svědčit, ve třetím kole to může pocítit Ital Flavio Cobolli (24.) a v osmifinále domácí hvězda Jack Draper (4.).

Tomáš Macháč (21. nasazený)

Ve Wimbledonu se ještě nikdy nedostal do třetí rundy, nyní by to mohl změnit – začne proti Damiru Džumhurovi z Bosny a Hercegoviny (68.) a přijatelný soupeř se mu nabízí i ve druhém kole. Až ve třetím se může utkat s Australanem Alexem de Minaurem (11.).

Jak si bude čtyřiadvacetiletý Čech počínat, určí také jeho zdravotní stav. V posledních měsících ho trápí opakovaná zranění, kvůli kterým utkání až příliš často nedohrává. Na trávě se před londýnským grandslamem představil pouze v Halle, kde postoupil do čtvrtfinále.

Jiří Lehečka (23. nasazený)

Z českých mužů má rozhodně největší formu, v neděli ve finále turnaje v Queen’s Clubu trápil největšího favorita Wimbledonu Carlose Alcaraze. Na zelených dvorcích vyhrál šest z osmi zápasů.

Také proto by pro něj první kolo proti Hugovi Dellienovi z Bolívie (81.), vítězi nedávného challengeru v Prostějově, nemělo být problémem. A rovněž Američan Frances Tiafoe (12.) v případném třetím kole působí relativně schůdně. Třiadvacetiletý Čech loni v All England Clubu chyběl kvůli únavové zlomenině bederního obratle, nyní je zdravý a rozjetý.

Vít Kopřiva

Tráva je jeho nejméně oblíbeným povrchem, ale loni ve Wimbledonu prošel kvalifikací a poté vypadl s hvězdným Novakem Djokovičem. Letos už je díky 82. pozici v žebříčku přímo v hlavní soutěži a zkusí zdolat Australana Jordana Thompsona (45.)

Karolína Muchová (15. nasazená)

Je velká otázka, jestli bude zdravotně fit, aby předvedla svůj optimální výkon. Pokud ano, může být hrozbou pro všechny protivnice, ale na Roland Garros i turnaji v Queen’s Clubu hrála kvůli potížím s levým zápěstím bekhend pouze jednou rukou. V posledních třech letech skončila ve Wimbledonu vždy v úvodním kole.

Los se s ní příliš nemazlil a hned na začátek jí poslal do cesty první nenasazenou Wang Sin-jü z Číny (33.), čerstvou finalistku podniku v Berlíně. I Ruska Jekatěrina Alexandrovová (18.) v případném třetím kole vypadá jako velká hrozba. V osmifinále může narazit na světovou trojku Jessiku Pegulaovou.

Barbora Krejčíková (17. nasazená)

Coby obhájkyně titulu podle tradice zahájí svou pouť turnajem v úterý ve 13:30 britského času na centrálním dvorci. Proti Alexandře Ealaové z Filipín (74.) ji čeká těžká šichta, neboť dvacetiletá levačka hraje na trávě skvěle a v sobotu bude usilovat o titul na turnaji v Eastbourne.

Devětadvacetiletá Češka na stejném podniku došla do čtvrtfinále, před kterým se ale odhlásila kvůli potížím s pravým stehnem. Ve třetím kole se může potkat s Američankou Emmou Navarrovou (10.).

Linda Nosková (30. nasazená)

Může překvapit, na trávě se totiž konečně probudila. Minulý týden v Nottinghamu poprvé od února vyhrála více než dva zápasy v řadě a na generálce na Wimbledon v Bad Homburgu vyřadila například světovou sedmičku Mirru Andrejevovou.

Málem postoupila do sobotního finále, jenže proti Pegulaové nevyužila vedení 7:6 a 5:3. Alespoň má více času na odpočinek před grandslamem, do nějž vstoupí proti jiné Američance Bernardě Peraové (80.). Ve třetím kole může vyzvat loňskou finalistku Jasmine Paoliniovou (4.).

Marie Bouzková

O účast ve druhém kole, v němž by mohla narazit na světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, si zahraje proti Lulu Sunové (46.). Levoruká tenistka z Nového Zélandu se loni v Londýně překvapivě probila až do čtvrtfinále, ale na travnatém grandslamu umí i bojovná Češka, která se mezi osmičku nejlepších dostala v roce 2022.

Markéta Vondroušová

Vítězka turnaje z roku 2023 se nachází ve stejné části pavouka jako Bouzková, mohla by se s ní střetnout ve třetím kole. Pravděpodobněji se však jeví varianta duelu se Sabalenkovou, kterou zaskočila minulý týden při tažení za titulem v Berlíně.

Ale aby se k ní dostala i ve Wimbledonu, potřebuje nejdřív přemoct Američanku McCartney Kesslerovou (32.), šampionku podniku v Nottinghamu, a poté nejspíš domácí oblíbenkyni Emmu Raducanuovou. Od začátku ji tedy čeká náročná dřina.

Kateřina Siniaková

Ze všech českých účastníků a účastnic bude čelit nejsložitější překážce – světové pětce Čeng Čchin-wen. Ale na trávě umí být nebezpečnou soupeřkou pro všechny. Po boku Američanky Taylor Townsendové bude obhajovat titul ve čtyřhře.

Petra Kvitová

Pro šampionku turnaje z let 2011 a 2014 půjde o poslední start na wimbledonské trávě v kariéře, minulý týden oznámila, že po US Open kariéru ukončí. Od pořadatelů dostala divokou kartu a změří síly se světovou desítkou Navarrovou.

Odehrála jen jeden přípravný turnaj, na kterém vypadla hned v prvním kole, z dalšího se odhlásila kvůli problémům s kyčlí. Očekává se dojemná rozlučka, ale bude i úspěšná?

Linda Fruhvirtová

Dvacetiletá naděje prošla kvalifikací a do hlavní soutěže grandslamu se vrátí poprvé od loňského Australian Open. V posledních letech se hlavně trápila a v žebříčku hluboko klesla, aktuálně je 150. Pokusí se zaskočit Belgičanku Elise Mertensovou (24.).