Itálie je v posledních letech hlavní velmocí mužského tenisu. Momentálně má hned šest zástupců v elitní padesátce světového žebříčku, mimochodem s perspektivním věkovým průměrem 25 let.
Daří se jí rovněž na organizátorském poli – jen v letošní sezoně se na jejím území konaly tradiční „tisícovka“ v Římě, už pošesté Turnaj mistrů, podruhé Final 8 Davis Cupu, 27 challengerů a nově přibude Turnaj mistrů pro mladé talenty do 20 let. Pro srovnání: v Česku byly challengery čtyři.
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„Díky početné síti turnajů italští hráči nemusí tolik cestovat, což jim pomáhá jak finančně, že ušetří výdaje, tak z hlediska získávání bodů. Na domácí podniky mohou dostávat volné karty,“ popisoval pro iDNES.cz už dříve Ital Fabrizio Sestini, jenž tamní prostředí dobře zná.
Pořádání akcí různých úrovní také představuje funkční koloběh.
Italové vědí, že díky úspěchům svých hráčů na ně dokážou přilákat diváky a sponzory, a výdělky potom vrací zpátky do tenisu. A možnost vidět největší hvězdy naživo láká děti, aby místo fotbalových kopaček zkusily raketu a kurty.
Ale co se týče pátečního daviscupového semifinále, Češi větří šanci.
Jejich soupeři totiž postrádají největší trumf, pětinásobný grandslamový šampion Jannik Sinner se tento týden podrobil operaci kolene a v Boloni tedy chybí.
Italové se navíc ve středečním čtvrtfinále nečekaně natrápili s Korejci, papírově nejslabší mužstvo celého Final 8 zdolali 2:1.
Do dvouher nasadili Lorenza Musettiho, 27. hráče žebříčku, který uspěl, ale světová sedmička Flavio Cobolli překvapivě nestačil na Kwon Sun-ua, 139. tenistu pořadí.
V rozhodující čtyřhře měli Korejci čtyři setboly, aby si vynutili třetí set, nicméně nakonec dvakrát 7:6 slavili Matteo Berrettini a světová deblová desítka Andrea Vavassori.
Naopak Češi si už o den dříve poradili s Kanadou poměrně hladce – Tomáš Macháč a Jiří Lehečka zařídili vítězství 2:0 po dvouhrách.
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Oba týmy mohou své sestavy proměnit, mají z čeho vybírat. U Čechů je jedinou jistotou, že nastoupí Lehečka, Italové mohou vzhledem k nepřesvědčivému výkonu proti Koreji složení zcela promíchat.
„Musíme se připravit na každý zápas, protože jsem čekal, že nastoupí Menšík, ale hrál Macháč. Nejdůležitější pro nás bude doplnit baterie,“ prohlásil po bitvě s Koreou, která skončila až čtvrt hodinu před půlnocí, kapitán Filippo Volandri.
Kolem jeho týmu kolují i četné mediální spekulace, že uvnitř něj panuje velké napětí. Musetti měl mít údajně poměr s bývalou partnerkou Berrettiniho, který se přitom do nominace dostal až na poslední chvíli místo deblisty Simoneho Bolelliho. Proto jeho dodatečné zařazení vyvolalo otázky.
Na sociálních sítích kolují fotografie, že Berrettini při hymně před čtvrtfinále s Koreou schválně natáhl ruku, aby se nedotýkal Musettiho, a že na společných týmových snímcích stojí co nejdál od sebe. Další video ukazuje, že po vítězné čtyřhře si oba ani nepodali ruku.
„Zaregistrovali jsme to, protože toho byl plný internet i média,“ přiznal Lehečka. „Ale nemyslím si, že by jejich případné neshody byly natolik velké, že by tým nějak rozpoltily.“
„Usuzuju, že jejich kapitán udělal to nejlepší rozhodnutí, a tím to z mé strany končí,“ reagoval Berdych na přizvání Berrettiniho.
Ale pak ohledně možného dusna v týmu doplnil: „Rozhodně to není nic, co by člověk chtěl mít. Historicky známe, že jsme vždycky dbali na to, aby byla dobrá atmosféra a všechny drobnosti a detaily seděly. Takže si nedovedu představit něco takového v týmu mít. Vůbec nevím, jak by to probíhalo a jaká by tam byla nálada.“
I soudržnost všech členů sestavy může být jedním z faktorů, který by mohl hrát ve prospěch Čechů.
Ovládnout Davis Cup čtyřikrát za sebou se naposledy povedlo Američanům na přelomu 60. a 70. let minulého století. Od té doby žádná země neposbírala ani tři tituly v řadě, aktuální italská série je tedy vskutku unikátní.
Kdežto tuzemští reprezentanti si semifinále Davis Cupu zahrají poprvé od roku 2014 a vůbec premiérově v novém formátu soutěže. Ve finále byli naposledy ještě o rok dříve.
O to více po úspěchu prahnou.