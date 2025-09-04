Forhend do autu Karolíny Muchové ve čtvrtek krátce před půl čtvrtou ráno SELČ byl posledním úderem českých singlistů na US Open 2025.
Po Australian Open, kde bylo maximem osmifinále, bídném Roland Garros (třetí kolo), a rovněž rozpačitém Wimbledonu (znovu osmifinále), se tenistům konečně zadařilo.
Muchová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Jiří Lehečka nasbírali shodně čtyři vítězství a probili se do čtvrtfinále, v němž však narazili na elitní soupeře, proti kterým příliš šancí neměli.
Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul
První zmíněná podlehla čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové (3:6 a 6:7), druhá nestačila na světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou (dvakrát 3:6), třetí kvůli zranění proti vládkyni žebříčku Aryně Sabalenkové vůbec nenastoupila a jediný mužský zástupce dostal lekci od turnajové dvojky Carlose Alcaraze (4:6, 2:6, 4:6).
Nikdo tak proti vysoce favorizovaným soupeřům neuhrál ani set.
To sice zamrzí, ale je třeba opět zdůraznit, že v kontrastu se třemi předchozími grandslamy roku jde o výrazný posun. A příslib, že v příští sezoně můžou být turnaje velké čtyřky úspěšnější a že se někdo zase protlačí třeba až do boje o titul.
Mimochodem, Češi v New Yorku odvrátili hrozbu, že poprvé od roku 2005 nebudou mít v sezoně jediného grandslamového čtvrtfinalistu. Už dvacet let v řadě se alespoň jeden zástupce probojoval mezi nejlepší osmičku. To je vskutku úchvatné série!
Po turnaji se bude zase o něco příjemněji koukat na světový žebříček. Muchová sice mírně klesne ze 13. místa na 15., protože skončila o kolo dřív než loni, ale Krejčíkovou i Vondroušovou čeká významný skok vpřed. První z nich se posune ze 62. příčky na 40. a druhá ze 60. na 36.
K tomu se na čísle 29 objeví Linda Nosková. Hlavní české naděje tak budou mít papírově snazší pozici prosadit se i na jiných velkých akcích, na kterých potřebují nahnat sebevědomí a herní praxi.
Nicméně stále opakující se otázkou bude, jestli vydrží zdravé. Vondroušovou ve Flushing Meadows zastavilo zranění kolene, Muchová jako už tradičně dohrávala turnaj všemožně „poslepovaná“. A teprve se uvidí, jestli budou na nadcházející podzimní turné po Asii fit.
V Davis Cupu číhají extrémně silní Američané
Lehečka se příští týden podívá na nové žebříčkové maximum v podobě 16. místa a o pouhých 35 bodů se opět stane českou jedničkou. Trápící se Jakub Menšík bude hned za ním, Tomáš Macháč na US Open obhájil osmifinále a najde se na 22. místě.
A tuto trojici čeká hned po grandslamu v New Yorku další z vrcholů sezony – utkání o postup na finálový turnaj Davis Cupu proti Spojeným státům.
Hrát se bude příští týden v pátek a v sobotu v Delray Beach na Floridě a svěřenci kapitána Tomáše Berdycha budou chtít domácí favority zaskočit.
„Je to určitě obrovská výzva a motivace zkusit je porazit na jejich půdě,“ souhlasí Lehečka. „Ale zároveň dodává: „Moc týmů silnějších než Amerika nenajdeme.“
Je možné, že zámořskému výběru bude chybět Ben Shelton, světová šestka si ve třetím kole US Open zranila rameno. Ale i tak budí Američané velký respekt. Mají čtvrtého tenistu pořadí Taylora Fritze, 14. Tommyho Paula či 17. Francese Tiafoea.
„Pro nás bude hlavní se dobře připravit, abychom předvedli co nejlepší výkon, ať už proti nám bude kdokoliv,“ popisuje Lehečka.
Reprezentantky o udržení mezi elitou
Také Češky podstoupí do konce sezony ještě misi v národním týmu, v polovině listopadu budou v tříčlenné skupině proti domácímu Chorvatsku a Kolumbii hájit příslušnost k elitní skupině Billie Jean King Cupu.
A kapitán Petr Pála, který po těchto dvou utkání předá funkci Barboře Strýcové, jistě doufá, že mu některá z tenistek, které byly vidět na US Open, pomůže. Nicméně vzhledem k pozdnímu termínu a častým zdravotním potížím hlavních opor je otázkou, jak bude sestava vypadat.
Boj se sokyněmi? Spíš se zraněními, trápí Muchovou. US Open ale hodnotí pozitivně
Určitě se do ní nabízí i mladá Tereza Valentová, letos na jaře byla jedničkou Linda Nosková a velmi by se hodila také Kateřina Siniaková, kterou na US Open v pátek čeká finále čtyřhry.
Závěr roku tedy ještě přinese důležité výzvy. A grandslam v New Yorku znamená příslib, že by mohly dopadnout zdárně.