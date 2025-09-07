Cenzura na US Open. Neukazujte protesty proti Trumpovi, žádají pořadatelé

Karel Knap
  13:02
Když se Donald Trump naposledy objevil v největší tenisové aréně světa, přivítalo ho v New Yorku dunivé bučení. Před deseti lety coby americký prezidentský kandidát osobně sledoval ženské čtvrtfinále mezi sestrami Williamsovými. V neděli se na Arthur Ashe Stadium dostaví jako hlava státu a host jednoho ze sponzorů na mužské finále Alcaraz - Sinner.
Americký prezident Donald Trump. (4. září 2025)

Americký prezident Donald Trump. (4. září 2025) | foto: AP

Ital Jannik Sinner se raduje ze získané výměny v semifinále US Open.
Radost Carlose Alcaraze v semifinále US Open
Ital Jannik Sinner servíruje v semifinále US Open.
Španěl Carlos Alcaraz v semifinále US Open
11 fotografií

Vzhledem k vášním, které Trumpovy výroky a chování budí, se všeobecně očekává, že ani tentokrát jeho návštěva neproběhne bez rozruchu.

Pro pořadatele z amerického tenisového svazu USTA je případná aféra nežádoucí, a tak aspoň jeden možný skandální plamínek přidusili rozesláním e-mailu televizním společnostem, které vyhlíženou partii budou živě přenášet do různých koutů planety.

„Žádáme všechny majitele vysílacích práv, aby divákům neukazovali vyrušující projevy nebo reakce na prezidentovu přítomnost,“ stojí ve zprávě, na niž jako první upozornil reportér Ben Rothenberg na svých stránkách Bounces.

USTA podle něj plánuje promítnout záběry na Trumpa na obřích obrazovkách při ceremoniálu před mačem - během hymny, při níž se v betonovém kotli pro 24 tisíc fanoušků na Flushing Meadows rozburácí potlesk a křik.

„To je samo o sobě účinné opatření, jak ho ochránit před pravděpodobným bučením,“ píše Rothenberg.

Souhlasíte s žádostí pořadatelů US Open před finále turnaje?

celkem hlasů: 124

„Preventivní instrukce USTA pak mají zajistit, aby se nedostalo větší pozornosti protestům a jiným negativním činům, které by pokazily kýžený obraz Trumpova prvního zjevení na zdejším grandslamu v této dekádě.“

Rozporuplnému kroku organizátorů, který označuje jako cenzuru, se věnuje rovněž server The Athletic.

Brendan McIntyre, mluvčí USTA, mu sdělil: „Běžně žádáme naše televizní partnery, aby se v přímých přenosech nevěnovali událostem, jež se odehrávají mimo kurt.“

Americká televize ESPN se k situaci odmítla oficiálně vyjádřit. Údajně ale neplánuje ve svém vysílání žádné změny.

Trump navštíví finále US Open. Snad kvůli tomu nebudu nervózní, říká Alcaraz

Magnát Trump si skoro dvacet let na stadionu pronajímal vlastní lóži, z níž utkání US Open často sledoval. Po svém prvním úspěchu ve volbách v roce 2017 smlouvu ukončil.

Tentokrát ho na nejsledovanější partii turnaje pozval švýcarský výrobce hodinek Rolex. „Třeba se mu Trumpa podaří obměkčit a přesvědčit ke snížení cel, které uvalil na zboží dovážené ze Švýcarska,“ uvažuje Rothenberg.

Kromě desítek milionů příznivců, kteří ho po čtyřech letech vrátili do Bílého domu, má kontroverzní politik ve vlasti rovněž řadu zavilých odpůrců.

Patří mezi ně třeba Martina Navrátilová, jedna z nejlepších hráček všech dob a rodačka z Prahy, jež v září 1975 požádala v New Yorku o azyl.

Nedávno prohlásila, že kdyby se měla znovu rozhodovat o emigraci, do Trumpovy Ameriky by neodešla.

