Muchová a Siniaková jsou kandidátkami na ceny WTA za uplynulou sezonu

Osmadvacetiletá Muchová se vrátila na kurty po desetiměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí, kvůli němuž se v únoru podrobila operaci, letos v červnu a v závěru sezony se dostala do vynikající formy. V Palermu došla do finále, poté postoupila do semifinále US Open, následně vybojovala finále i v Pekingu a semifinále v Ning-po.

Sezonu Muchová ukončila na 22. místě světového žebříčku. Ve finálové nominaci jsou jejími soupeřkami Naomi Ósakaová, Paula Badosaová, Amanda Anisimovová a Emma Raducanuová.

Kateřina Siniaková

Siniaková, jež uzavřela sezonu jako deblová světová jednička, se dala s Townsendovou dohromady před turnajem v Římě. Při třetím společném startu dvojice ovládla Wimbledon. Na US Open došly do semifinále a kvalifikovaly se i na Turnaj mistryň, kde postoupily až do finále.

Na pár roku kandidují i vítězky Turnaje mistryň Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová, olympijské šampionky Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová, vítězky Australian Open Sie Šu-wej a Elise Mertensová, Ljudmyla Kičenoková a Jelena Ostapenková a Anna Danilinová s Irinou Chromačevovou.

O titul hráčka roku se ucházejí Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková, Coco Gauffová, Jasmine Paoliniová a Čeng Čchin-wen.