Neetické, brečela jsem. Číňanka o kouči, který jí utekl ke hvězdě: Neodpustím mu

Vše se událo krátce po grandslamu v New Yorku, kde si Čeng Čchin-wen poradila třeba s pátou nasazenou Uns Džábirovou, než ve čtvrtfinále narazila na pozdější finalistku Arynu Sabalenkovou.

Hned po zápase se dozvěděla překvapivou novinu.

„Kouč mi sdělil, že mu přišlo, že se mnou neměl žádné propojení. Předtím mi nic takového neřekl.“

Kouč Wim Fissette s Čeng Čchin-wen (vlevo) i Naomi Ósakaovou:

Po týdnu jí belgický trenér, s nímž začala spolupracovat teprve během travnaté části letošní sezony a pod jehož vedením dosáhla na zmíněné milníky, oznámil, že míří do týmu čtyřnásobné grandslamové vítězky Naomi Ósakaové, která se v lednu vrátí na kurty po červnovém porodu dcery a jež nejcennější poháry slavila právě pod vedením Fissettea.

„Když jsem to slyšela, brečela jsem. Během naší spolupráce jsme neměli žádné boje nebo hádky,“ prozradila Čeng Čchin-wen na probíhajícím turnaji v Pekingu. „Myslím, že to byl neetický konec. Chápu, že mu Ósakaová dokáže zajistit lepší podmínky. Jeho rozhodnutí chápu, ale to neznamená, že mu odpustím, že ho udělal.“

O tenisovou přípravu talentované Číňanky se nyní bude starat její dosavadní kondiční kouč Rob Brandsma. Společně je čeká hned pondělní první kolo prestižní domácí akce v Pekingu: Čeng Čchin-wen se v něm střetne s Jelenou Rybakinovou.

A není těžké uhodnout, s kým by si přála změřit síly v příští sezoně. Vítězstvím nad Ósakaovou by teď už bývalému trenérovi ukázala, že udělal chybu.