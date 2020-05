Jak se Wozniacká loučila po boku Sereny. Žádná taktika, jen zábava

V lednu letošního roku zbývají v kariéře Wozniacké už jen dvě zastávky.

První je turnaj v Aucklandu, kde u příležitosti odchodu z vrcholového tenisu utvoří Dánka deblový pár společně s kamarádkou Serenou Williamsovou. Spolupráce funguje báječně, po třech hladkých výhrách se hvězdná dvojice ocitá ve finále.

Boj o trofej sice ztrácí, i tak jde o důstojnou předehru pro rozloučení na následujícím Australian Open, kde Wozniacká dokráčí do třetího kola.

O čtyři měsíce později si rodačka z Odense užívá zaslouženou sportovní penzi a vzpomíná na nejkrásnější momenty kariéry. A na přední příčky řadí právě čtyřhru po boku Sereny.

„Mělo to šťávu, bylo to úžasné,“ říká v rozhovoru pro Tennis Channel. „Byl to jeden z nejzábavnějších turnajů, jaké jsem v životě hrála, povídaly jsme si o různých věcech, na kurtu jsme ani neřešily taktiku,“ popisuje s úsměvem.

A tak jednou z mála věcí, které Wozniackou v posttenisové éře mrzí, je, že toto jedinečné spojení na kurtu nezažila vícekrát. „Říkaly jsme si: Proč jsme to neudělaly dříve? Serena navrhla, že po zbytek roku můžu hrát jen čtyřhry, že nemusím ani trénovat,“ nastínila eventualitu pokračování kariéry.



Ne, aktivně se do tenisu vrátit neplánuje, u setrvání v blízkosti oblíbeného sportu ale uvažuje. „Tenis opravdu miluji, dal mi v životě mnoho. Lákalo by mě kolem něj dělat něco v televizi, trénování totiž není pro mě. Sice vím, co dělat, ale nejde mi vysvětlovat to někomu jinému,“ prozradila.

Už jsem plánovala dovolenou

Což je pro potenciální následnice velká škoda.

Wozniacká strávila na prvním místě světového žebříčku 71 týdnů, získala 30 turnajových titulů, včetně z Turnaje mistryň 2017 a grandslamového Australian Open o rok později.

„V kariéře jsem před některými turnaji cítila, že je mohu vyhrát, jedním z těchto případů bylo i Australian Open 2018,“ prozrazuje. „Ale s tímto pocitem jsem šla do grandslamů už předtím a nešťastně jsem prohrála, byla jsem svázaná nervozitou, zkrátka jsem to nezvládla a prošvihla jsem svou šanci,“ dodává v narážce mimo jiné na dvě neúspěšná finále z US Open 2009 a 2014.

A náběh zapadnout do nevyužitých grandslamových šancí mělo i její dva roky staré vystoupení v Melbourne. „Ve druhém kole jsem ve třetím setu prohrávala 1:5 a soupeřka měla mečbol a podávala. V ten moment jsem už plánovala dovolenou a říkala jsem si, že to nebude můj rok,“ odhaluje.

„Ale nějak jsem to otočila a potom všechen tlak prostě zmizel, neměla jsem co ztratit a začala jsem hrát velmi dobře,“ přesouvá se Wozniacká ve vyprávění do veselejší části, která končí finálovým vítězstvím nad Simonou Halepovou.

Dva roky po něm dala Dánka tenisu na stejném místě sbohem.

A pokud se jí začne stýskat, parťačku pro čtyřhru nebude muset hledat dlouho.