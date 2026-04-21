Hrozí, že Alcaraz nenastoupí na Roland Garros. Další test je klíčový, říká obhájce

„Uvidíme,“ odpověděl Alcaraz na otázku, zda bude startovat na grandslamovém turnaji v Paříži, který začne 24. května. „Další test bude klíčový,“ podotkl v rozhovoru pro televizní stanici TVE.
Dvaadvacetiletý Alcaraz, kterému patří ve světovém žebříčku druhé místo, měl potíže s pravým zápěstím už minulý týden na turnaji v Barceloně. Následně odstoupil před utkáním 2. kola, kde se měl utkat s Tomášem Macháčem. Odhlásil se také z turnaje v Madridu, jehož hlavní soutěž začne pro muže ve středu.
Kratochvílovi cena Laureus unikla. Hlavní kategorie ovládli Alcaraz a Sabalenková
„Snažíme se udělat vše pro to, aby tento test proběhl dobře. Snažím se být velmi trpělivý. Jsme v pořádku, jen čekáme o trochu déle. V příštím několika dnech máme pár testů a pak uvidíme, jak na tom se zraněním jsem a jaké budou další kroky,“ uvedl Alcaraz.
Po Madridu se uskuteční od 6. května turnaj ATP 1000 v Římě, kde by měl Alcaraz obhajovat loňský titul. „Ačkoliv se tyhle dny už trochu protáhly, snažím se zůstat pozitivní a optimistický,“ uvedl čerstvý držitel ocenění Laureus pro nejlepšího sportovce loňského roku.