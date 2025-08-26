Poté, co Američana Opelku zdolal 6:4, 7:5 a 6:4, na tiskové konferenci vysvětloval, že si hlavu původně nechtěl oholit až takhle extrémně. Ale zamýšlené zkrácení vlasů prý nedopadlo podle představ.
„Přišlo mi, že už jsem měl vlasy dost dlouhé, tak jsem si řekl, že se chci před turnajem ostříhat. Ale bratrovi se to se strojkem trochu nepovedlo. Prostě mu ujela ruka. A pak už nebyla jiná možnost než to prostě oholit celé,“ popsal pětinásobný grandslamový šampion.
Téměř holou hlavu ale bere s nadhledem. „Někomu se to líbí, někomu ne. Baví mě, jak lidé reagují,“ řekl dvaadvacetiletý Španěl a dodal, že za pár dní mu vlasy stejně zase dorostou. Vtipkoval, že je takhle alespoň rychlejší.
Účesem zaujal už na letošním Roland Garros, kam za ním přiletěl jeho kadeřník Victor Martinez a během volného dne mu připravil sestřih, který také vyvolal rozporuplné reakce.
„New York je pro něj moc daleko,“ vysvětlil, proč se nyní obešel bez jeho péče.
Novou vizáží šokoval i další tenisty. Například Francese Tiafoea, který Alcaraze potkal v útrobách stadionu ve Flushing Meadows a jeho hlavu nevěřícně obhlížel.
„Bylo to vtipné. Podíval jsem se na něj a pomyslel si: je úplně aerodynamický,“ vyprávěl pobavený Američan.
„A Juan Carlos (trenér Ferrero) se smál a říkal, že bude ještě rychlejší, než byl. A já si řekl: hmm, to bude problém,“ popsal setkání a se špičkováním nepřestal, ani když měl zhodnotit Alcarazův vzhled.
Rozdíl ve vizáži Carlose Alcaraze během prvního kola a před turnajem:
„Jako chlap, který se nechává stříhat týden co týden a je hrdý na to, že má dobré účesy, musím říct, že je to absolutně hrozné.“
Fanoušci zase na sociálních sítích tvoří různé vtipné koláže a baví se tím, jak nezvykle – a podle mnohých i otřesně – jejich oblíbenec vypadá.
Nicméně pokud Alcaraz v turnaji vydrží až do finále, na což je velkým adeptem, nejspíš už bude mít zase hustou kštici.