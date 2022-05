Jak Nadal nestačil na Alcaraze: Byl lepší, klidně může porazit i Djokoviče

S Djokovičem se potká poprvé v kariéře, zápas odstartuje v sobotu v 16:00. Favorita střetnutí si netroufají odhadovat ani sázkové kanceláře, které na oba soupeře vypsaly stejný kurz.

Alcaraz bude znovu spoléhat na mladistvý elán a formu z posledních týdnů, díky níž vystoupal už na deváté místo žebříčku. Se Srbem si v Madridu tento týden zatrénoval, z čehož chce čerpat poznatky.

„Djokovič je pro mě samozřejmě jedním z nejlepších hráčů historie. Všechno, co dokázal, je úžasné,“ uvědomuje si pověst svého soka. „Budu proti němu hrát poprvé, ale už vím, co obnáší nastoupit v semifinále turnaje Masters před tolika lidmi. Nervy samozřejmě přijdou, ale budu se s nimi snažit vypořádat nejlépe, jak to půjde.“

Španěl Carlos Alcaraz se hecuje ve čtvrtfinále turnaje v Madridu.

Slova chvály má pro soupeře i první hráč žebříčku. A rozhodně nejde jen o zdvořilostní fráze, Alcaraz si úctu právem zasluhuje.

„Jeho růst a zlepšení, hlavně v posledních šesti měsících, jsou úžasné. Pro tenis je dobře, že máme mladého hráče, který si vede tak dobře a přináší nový a čerstvý vzduch. Taky je moc milý a skromný, vyznává dobré hodnoty, což je perfektní kombinace,“ říká Djokovič.

Srb se ve španělské metropoli probouzí ke skvělým antukovým výkonům. Po rozpačitých turnajích v Monaku a Bělehradě nyní v Madridu bez ztráty setu zdolal Francouze Monfilse a Poláka Hurkacze, v osmifinále postoupil po skreči Brita Murrayho.

Novak Djokovič na madridské antuce

Alcaraz si poradil s Gruzíncem Basilašvilim, načež ve třech setech vyřadil Brita Norrieho i krajana Nadala, který bude střet svého přemožitele s Djokovičem jistě sledovat.

„Carlos může klidně vyhrát, nevidím jediný důvod, proč by nemohl. Šance jsou vyrovnané, řekl bych, že rozhodne, kdo bude hrát lépe, “ předpovídá Nadal. „Je pravda, že Carlosova hra hodně závisí na adrenalinu. Pokud jde nahoru, je prakticky nezastavitelný. Ale v některých momentech zase chybuje, což je logické, protože hraje hodně na riziko. To je jeho způsob hry a myslím, že má úroveň na to, aby porazil kohokoliv.“

Sám Nadal to poznal v pátečním čtvrtfinále. O 16 let mladšímu krajanovi podlehl po velké bitvě 2:6, 6:1 a 3:6.

„Byl lepší v několika aspektech zápasu i hry,“ přiznal. „Ale tahle porážka se vstřebává snadno, protože jsem toho od sebe v Madridu moc neočekával. Tím samozřejmě nechci snižovat Carlosův výkon, hraje skvěle.“

Nadal svými slovy narážel na fakt, že na antukové Masters dorazil jen po dvoutýdenní lehké přípravě, předtím měsíc pauzíroval kvůli zranění žeber.

Vzhledem k tomu hodnotí své vystoupení v Madridu kladně. Porazil Srba Kecmanoviče, poté proti Belgičanu Goffinovi odvrátil čtyři mečboly. Až v báječné formě hrající Alcaraz ho zastavil.

„Přijel jsem sem prakticky bez přípravy a už před turnajem jsem říkal, že to pro mě bude těžký týden. Teď jsem hrál s jedním z nejlépe fyzicky připravených hráčů na okruhu, i tak jsem ale měl příležitosti.“

Proto Nadal věří, že do grandslamového Roland Garros, které začíná 22. května, stihne nastartovat svou antukovou mašinu. Příští týden bude chtít přidat pár dalších zápasů na podniku v Římě. A pak už rovnou do Paříže.

„Mým jediným snem je být v Paříži dostatečně zdravý a mentálně připravený, abych soutěžil na nejvyšší možné úrovni. Pokud se to stane, vím, že to je turnaj, na kterém jsem už hodněkrát hrál dobře. To místo velmi dobře znám, takže proč bych nemohl dostat ještě jednu šanci.“