Alcaraz se s těžkým srdcem odhlásil i z Madridu: Hodně bolí, že tady nebudu hrát

Druhý hráč světového žebříčku Alcaraz odehrál tento týden v Barceloně pouze jeden zápas a před duelem 2. kola proti Tomáši Macháčovi z turnaje odstoupil.
Důvodem bylo bolavé pravé zápěstí, které si nechal ošetřovat už ve vítězném utkání proti Finovi Ottovi Virtanenovi.
„Je to zpráva, která se mi velice těžko oznamuje. Madrid je pro mě domov, jedno z nejdůležitějších míst v kalendáři, a proto mě tolik bolí, že tu nebudu moci hrát už druhý rok po sobě,“ uvedl na instagramu Alcaraz. Loni Madrid Open vynechal kvůli problémům se zadním stehenním svalem a třísly.
Sedminásobný grandslamový šampion má zdravotní potíže zhruba měsíc před vrcholem antukovém sezony, grandslamovým Roland Garros, kde loni získal titul. Na začátku května se ještě bude hrát antukový turnaj Masters v Římě.
V Madridu nebude ani vítěz rekordních 24 grandslamů Djokovič. Na sociální síti X uvedl, že ho stále trápí zranění ramena, kvůli kterému už chyběl v Miami a Monte Carlu.
Osmatřicetiletý Djokovič se v této sezoně představil na okruhu ATP zatím jen dvakrát. V lednu na Australian Open došel až do finále, poté v Indian Wells vypadl v osmifinále po porážce s Britem Jackem Draperem.
Turnaj Masters v Madridu, kde Alcaraz v minulosti získal dva tituly a Djokovič tři, začne ve středu 22. dubna.