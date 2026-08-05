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Alcaraz odkládá návrat. Světová dvojka se odhlásila z Masters v Cincinnati

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  8:50
Carlos Alcaraz ve finále turnaje v Dauhá

Carlos Alcaraz ve finále turnaje v Dauhá | foto: Saleh SalemReuters

Carlos Alcaraz pózuje s trofejí pro vítěze Australian Open den po svém triumfu...
Carlos Alcaraz s trofejí pro vítěze Australian Open.
Novak Djokovič gratuluje svému přemožiteli Carlosi Alcarazovi ve finále...
Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále Australian Open.
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Hvězdný španělský tenista Carlos Alcaraz se kvůli pokračující léčbě zápěstí odhlásil i z turnaje Masters v Cincinnati, kde měl obhajovat titul. Druhý hráč světového žebříčku nehraje již od poloviny dubna.

O jeho absenci v Cincinnati, což je tradiční generálka na US Open, informovali pořadatelé. Následně na grandslamu v New Yorku by měl být Alcaraz rovněž v roli úřadujícího šampiona.

„Víme, že Carlos udělal vše pro to, aby se mohl co možná nejrychleji vrátit na tour. Přejeme mu brzké uzdravení a těšíme se, až ho v Cincinnati budeme moci znovu přivítat,“ řekl ředitel turnaje Bob Moran.

Alcaraz je k nepoznání. Před návratem na kurty výrazně změnil vizáž

Třiadvacetiletý Španěl v poslední době dominoval s Italem Jannikem Sinnerem, Alcaraz od roku 2022 posbíral sedm grandslamových trofejí. S pravým zápěstím však odstoupil z dubnového turnaje v Barceloně před zápasem s Tomášem Macháčem a návrat na kurty dál odkládá.

Masters v Cincinnati začne 13. srpna, US Open o 17 dnů později. Mezi tím se ještě uskuteční menší turnaj ve Winston-Salemu. Než Alcaraze začalo trápit zápěstí, měl skvělý začátek sezony: vyhrál úvodních 16 zápasů a triumfem na Australian Open zkompletoval kariérní Grand Slam.

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