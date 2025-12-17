Alcaraz se loučí s koučem, který ho dostal na vrchol. Ferrero ho trénoval od patnácti

Světová tenisová jednička Carlos Alcaraz půjde do nové sezony bez svého dlouholetého trenéra Juana Carlose Ferrera. Šestinásobný grandslamový šampion oznámil konec sedmileté spolupráce s bývalým španělským tenistou na instagramu.
Carlos Alcaraz se objímá se svým trenérem Juanem Ferrerem po vítězství ve...

Carlos Alcaraz se objímá se svým trenérem Juanem Ferrerem po vítězství ve finále US Open. | foto: AP

Carlos Alcaraz s trofejí pro poraženého finalistu Turnaje mistrů
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz před vzájemným finále Turnaje mistrů
Španěl Carlos Alcaraz se raduje po vítězství na turnaji v Tokiu.
Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.
Ferrero, jenž sám byl světovou jedničkou a má titul z Roland Garros, začal tehdy patnáctiletého Alcaraze trénovat v roce 2019. Pod jeho vedením mladík z Murcie triumfoval dvakrát na Roland Garros, US Open a ve Wimbledonu a vystoupal na první místo žebříčku.

„Psát tenhle příspěvek je pro mě hodně těžké. Po více než sedmi společných letech jsme se Juanki a já rozhodli ukončit spolupráci kouče a hráče,“ uvedl dvaadvacetiletý Alcaraz v emotivním příspěvku, který doprovodil společnými fotografiemi s Ferrerem.

„Děkuji za to, že jsi proměnil mé dětské sny ve skutečnost. Začali jsme tuhle společnou cestu, když jsem byl ještě kluk, a během té doby jsi mě doprovázel na neuvěřitelné pouti, na kurtu i mimo něj. A každý krok s tebou jsem si užíval,“ uvedl Alcaraz. „Nyní nás oba čeká změna, nová dobrodružství a nové projekty,“ dodal.

Pod Ferrerovým vedením se z antukového specialisty stal hráč, jenž dominuje na všech površích. Ve dvaadvaceti letech má Alcaraz na kontě 24 vyhraných turnajů a stříbrnou olympijskou medaili z Paříže.

Akční letáky
