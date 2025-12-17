Ferrero, jenž sám byl světovou jedničkou a má titul z Roland Garros, začal tehdy patnáctiletého Alcaraze trénovat v roce 2019. Pod jeho vedením mladík z Murcie triumfoval dvakrát na Roland Garros, US Open a ve Wimbledonu a vystoupal na první místo žebříčku.
„Psát tenhle příspěvek je pro mě hodně těžké. Po více než sedmi společných letech jsme se Juanki a já rozhodli ukončit spolupráci kouče a hráče,“ uvedl dvaadvacetiletý Alcaraz v emotivním příspěvku, který doprovodil společnými fotografiemi s Ferrerem.
„Děkuji za to, že jsi proměnil mé dětské sny ve skutečnost. Začali jsme tuhle společnou cestu, když jsem byl ještě kluk, a během té doby jsi mě doprovázel na neuvěřitelné pouti, na kurtu i mimo něj. A každý krok s tebou jsem si užíval,“ uvedl Alcaraz. „Nyní nás oba čeká změna, nová dobrodružství a nové projekty,“ dodal.
Pod Ferrerovým vedením se z antukového specialisty stal hráč, jenž dominuje na všech površích. Ve dvaadvaceti letech má Alcaraz na kontě 24 vyhraných turnajů a stříbrnou olympijskou medaili z Paříže.