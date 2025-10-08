Kámen, nůžky, papír a jediný bod. Amatéři mohou vyhrát 13 milionů, vyzvou i Alcaraze

Autor:
  8:40
Napadlo vás někdy, jaké by to bylo postavit se na kurt proti elitnímu tenistovi? Jde vůbec vybrat jejich rychlé a umístěné podání? Exhibice před lednovým Australian Open možnost prověřit hvězdy nabídne. Amatéři se na akci One Point Slam utkají s profesionály a účast v turnaji, který se bude hrát na jedinou výměnu, přislíbil i první hráč světového žebříčku Španěl Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz sleduje balonek během utkání Laver Cupu. | foto: AP

Pořadatelé úvodního grandslamu sezony uspořádají tuto exhibici už podruhé, dostane se do ní deset amatérů a 22 profesionálů a soupeří spolu muži i ženy. Hráči si nejprve střihnou kámen, nůžky, papír o to, kdo bude podávat, a vítěz následné jediné výměny postoupí do dalšího kola.

Australští amatéři se nejprve budou muset kvalifikovat, profesionálové dostanou pozvánku. Ředitel grandslamu v Melbourne Craig Tiley oznámil, že „další velká jména budou následovat brzy“.

Profesionální hráči budou mít k dispozici pouze jediný servis, zatímco amatéři budou moct využít jak první, tak druhé podání. Finanční odměna pro vítěze je jen o něco málo menší, než kolik obdrží semifinalisté turnaje mužů a žen. A hrát se bude v týdnu před startem hlavních soutěží.

Jedna z výměn letošního ročníku exhibice One Point Slam:

Letošní premiérový ročník se uskutečnil s dotací 600 000 australských dolarů a jediným hráčem z elitní desítky světového žebříku, který se do něj zapojil, byl Andrej Rubljov.

Rus ztroskotal už ve čtvrtfinále poté, co své podání poslal do sítě. Turnaj, v němž nastoupilo 16 amatérů, osm mužů a osm žen ve věku od 15 do 72 let, proti 16 profesionálům, vyhrál australský profesionál Omar Jasika.

Kámen, nůžky, papír a jediný bod. Amatéři mohou vyhrát 13 milionů, vyzvou i Alcaraze

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Hokejisté Sparty a Hradce Králové nastoupili k pátému zápasu v letošním ročníku Ligy mistrů. Mountfield doma podlehl finskému mistrovi KalPa Kuopio 1:5 a odsunul se na 18. místo tabulky. Naplno, byť...

7. října 2025  17:50,  aktualizováno  22:36

Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

Nic příjemného pro fanoušky Hradce. Pokud hokejisté Mountfieldu v posledním kole základní části na ledě švýcarského Lausanne na poslední chvíli neproklouznou do vyřazovací části, projdou účastí v...

7. října 2025  21:58

