Pořadatelé úvodního grandslamu sezony uspořádají tuto exhibici už podruhé, dostane se do ní deset amatérů a 22 profesionálů a soupeří spolu muži i ženy. Hráči si nejprve střihnou kámen, nůžky, papír o to, kdo bude podávat, a vítěz následné jediné výměny postoupí do dalšího kola.
Australští amatéři se nejprve budou muset kvalifikovat, profesionálové dostanou pozvánku. Ředitel grandslamu v Melbourne Craig Tiley oznámil, že „další velká jména budou následovat brzy“.
Profesionální hráči budou mít k dispozici pouze jediný servis, zatímco amatéři budou moct využít jak první, tak druhé podání. Finanční odměna pro vítěze je jen o něco málo menší, než kolik obdrží semifinalisté turnaje mužů a žen. A hrát se bude v týdnu před startem hlavních soutěží.
Jedna z výměn letošního ročníku exhibice One Point Slam:
Letošní premiérový ročník se uskutečnil s dotací 600 000 australských dolarů a jediným hráčem z elitní desítky světového žebříku, který se do něj zapojil, byl Andrej Rubljov.
Rus ztroskotal už ve čtvrtfinále poté, co své podání poslal do sítě. Turnaj, v němž nastoupilo 16 amatérů, osm mužů a osm žen ve věku od 15 do 72 let, proti 16 profesionálům, vyhrál australský profesionál Omar Jasika.