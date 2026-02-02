Alcaraz zažehnal pochyby a slyšel: Jsi legendou! A už zbrojí na ještě větší výzvu

Jako devátý hráč v historii.
Ve 22 letech a 272 dnech.
A coby vůbec nejmladší tenista v dějinách tohoto sportu.
Však také v prvních chvílích svého vítězného proslovu ani nevěděl, co má říct. A neusnadňoval mu to ani fakt, že v hledišti seděly další ikony tenisového universa.
|
Zázračný Alcaraz! Udolal Djokoviče a jako nejmladší vyhrál všechny grandslamy
„Je to skvělý pocit,“ hledal slova, zatímco mu aplaudovalo téměř 15 tisíc diváků. „Pokaždé, co jsem přijel do Austrálie, myslel jsem na jediné. Chtěl jsem získat tuto trofej.“
Po minulých sezonách, kdy se v Melbourne dostal nejdále do čtvrtfinále, se mu to konečně povedlo. A to i přesto, že ještě nedávno musel kromě fyzické přípravy řešit i zvídavé dotazy novinářů a veřejnosti: „Proč jste se rozešli s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem?“
I proto mnozí čekali, že španělský mladík alespoň chvíli nebude dominovat. „Hodně lidí o mně pochybovalo,“ všiml si i Alcaraz. Pokud před finále tyto obavy přetrvávaly, v neděli nejspíš skončily.
Španěl si ve finále vyšlápl na muže, který na melbournských kurtech prožil fantastické úspěchy. Ve čtyřech setech přemohl Novaka Djokoviče, který po deseti triumfech prohrál bitvu o titul na Australian Open vůbec poprvé.
A tak i on musel před svým soupeřem smeknout. „Co děláš, je fenomenální,“ vzkázal Alcarazovi. Vždyť ve stejném věku se držitel rekordního počtu 24 grandslamových trofejí mohl chlubit jen jedním vyhraným majorem.
Španěl už jich stihl posbírat sedm. A je zřejmé, že míří za dalšími. Poprvé se radoval na US Open 2022, a pokud by tempo sedmi grandslamů na tři a půl roku udržel, je jasné, že může atakovat i Djokoviče.
„Ale už teď je legendou,“ upozorňuje sám Srb.
|
Povzbuzující prohra. Snížil jsem očekávání, líčil Djokovič. Ve 25. grandslam stále věří
A čeho dalšího by světová jednička mohla dosáhnout? I on sám chce pochopitelně hledat další výzvy, které profesionální tenis nabízí.
Ano, chybí mu zlato z olympijských her, v Paříži prohrál finále právě s Djokovičem. Ale než bude moct odjet do Los Angeles, rýsuje se mu jiný, dost atraktivní úkol – v jediném roce ovládnout všechny čtyři grandslamy. Což se jako poslednímu muži povedlo v roce 1969 Rodu Laverovi.
„Bude to obrovská výzva,“ uvědomuje si Alcaraz. „Ale chci to brát jeden turnaj po druhém. Teď je na řadě Roland Garros, na které mám skvělé vzpomínky.“
Třeba tu, jak se minulý rok v hledišti spolu s ostatními loučil s Rafaelem Nadalem. Jeho starší krajan v neděli seděl na tribuně v Melbourne a svému nástupci pyšně tleskal.
Mimochodem, právě Nadala, jenž měl ve stejném věku na kontě šest grandslamů, Alcaraz v zápise toho kariérního překonal. Levoruký Španěl ho zkompletoval, když mu bylo 24.
O výjimečnosti Alcaraze tak nemůže být pochyb. „Když hraje na sto procent, je skoro nemožné ho porazit,“ zmiňoval několikrát bývalý šampion a expert Mats Wilander.
Navíc i když mu k dokonalosti pár procent chybí, soupeři musí vyšvihnout precizní výkon, aby ho porazili. Což poznal třeba Alexander Zverev, který v semifinále prohrál i přesto, že měl Alcaraz zdravotní potíže. Španělského mladíka zkrátka máloco srazí.
|
Alcaraz zvracel a sotva chodil. Když se nechal ošetřit, Zverev se zlobil: Blbost!
„Snažím se si uvědomovat, čeho jsem dosáhl,“ vyprávěl Alcaraz na tiskové konferenci poté, co oslavil triumf.
„Tenis je nádherný, ale občas nemáte čas zastavit a plně ocenit to, co jste dokázali. Naučil jsem se, že si musím užívat každý moment života. Ať už jsou to trofeje, výhry, nebo prohry.“
Další krok je jasný, pokusit se stejně jako loni ovládnout Roland Garros. A poté třeba i Wimbledon a US Open. Kdo jiný než kouzelník Alcaraz by to měl dokázat?