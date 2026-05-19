Alcaraz zmešká celou část sezony na trávě. Kvůli zranění vynechá i Wimbledon

„Zotavuji se dobře a cítím se dobře, ale bohužel na tom ještě nejsem tak, abych mohl hrát. Proto se musím odhlásit z turnajů na trávě v Queen’s Clubu a Wimbledonu. Budu dál pokračovat v práci, abych se vrátil co nejdřív,“ napsal Španěl.
Čtrnáct trofejí má, chybí jen dvě. Sinner se řítí za dokonalostí, rychleji než Djokovič
Sedminásobný grandslamový šampion naposledy hrál před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros.
Třiadvacetiletý Alcaraz nakonec vynechá i celou část sezony na trávě a nebude startovat ani v červnu ve Wimbledonu. V All England Clubu si dosud zahrál finále třikrát, loni nestačil na Jannika Sinnera z Itálie.