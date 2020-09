Tenistka Suárezová má zhoubný nádor a čeká ji chemoterapie

„Musím čelit složité realitě. Je na čase to akceptovat a postupovat s důvěrou v pokyny lékařů. Zůstanu navzdory všem těžkostem pozitivní,“ uvedla jednatřicetiletá Suárezová, pro niž diagnóza pravděpodobně znamená konec kariéry.



Rodačka z Kanárských ostrovů loni v prosinci uvedla, že se po sezoně 2020 s tenisem rozloučí. Vítězka dvou turnajů WTA Tour ve dvouhře a tří ve čtyřhře už před časem avizovala, že na US Open nebude startovat z neupřesněných zdravotních důvodů.

Oznámení Suárezové o nemoci vyvolalo na sociálních sítích velkou odezvu u jejích tenisových kolegyň. „Carlito... Jestli si s tímhle někdo dokáže poradit, tak jsi to ty. Jsi bojovnice a velká šampionka s obrovsky pozitivním přístupem. Posílám ti sílu a objetí,“ napsala na twitteru Petra Kvitová, dlouholetá souputnice a soupeřka Suárezové.

Své dnešní vítězství v úvodním kole US Open věnovala dobré kamarádce a bývalé deblové partnerce krajanka Garbiňe Muguruzaová. „Samozřejmě, že je tohle vítězství pro ni, protože chci, aby cítila, že stojíme za ní, že já stojím za ní. Máme spoustu společných zážitků. Je to pro mě šok, že někdo mně tak blízký musí něčím takovým procházet,“ uvedla bývalá světová jednička, jež se Suárezovou vyhrála tři deblové turnaje a postoupila s ní do finále Turnaje mistryň.