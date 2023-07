Maďarská soupeřka zahladila stopu míčku v antuce, Čang Šuaj vzdala mač v slzách

„Počkej, počkej, počkej! Nech tam tu stopu. Co to vyvádíš? Proč to děláš?“ křičela Čang Šuaj, když Maďarka k místu dopadu mířila. „Protože děláš problémy,“ odvětila jí Tóthová, jež pak game při podání soupeřky vyhrála.

Při výměně stran byla čínská hráčka z incidentu viditelně rozrušená, rozplakala se a zavolala si fyzioterapeuta. Za stavu 5:6 v prvním setu nakonec utkání se slzami v očích vzdala. Maďarské publikum se jí vysmívalo a Tóthová se po podání rukou navzdory okolnostem radovala s rukama nad hlavou.

Osmadvacátá hráčka světa Čang Šuaj na sociálních sítích sdílela záznam osudné výměny. „Všechna práce v tréninku je marná, protože když chcete hrát blíž k čáře, tak i když se to čáry dotkne, je to pořád aut...,“ posteskla si. Z televizních záběrů se zdá, že míček je skutečně v kontaktu s čárou.

Čtyřiatřicetiletá Číňanka na twitteru získala velkou podporu. Naopak jednání dvacetileté Tóthové, která je až ve čtvrté stovce světového žebříčku, uživatelé kritizují. „Absolutně nechutné chování. Šuaj je lepší člověk než mnozí z nás, když potřásla rukou rozhodčí a té holce,“ napsala australská tenistka Alja Tomljanovicová.

Její krajanka Ellen Perezová řekla, že Tóthová přišla o respekt ze strany ostatních tenistek. „Jestli tuhle holku uvidím, řeknu jí, jak znechucená jsem,“ rozčilovala se deblistka.