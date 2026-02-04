Tak vrátí se Serena Williamsová na WTA Tour, nebo jenom dělá tajemnou, aby se o ní víc psalo a mluvilo?
A co výstřední róba, v níž na kurt v Melbourne nakráčela Naomi Ósakaová?
Nebo všudypřítomné kamery, před nimiž se účastníci Australian Open téměř neměli kam ukrýt?
Právě tato témata probraly bývalé šampionky v premiérovém dílu talkshow.
Čerpají v ní ze svých bohatých zkušeností, zároveň se stále v branži pohybují, a tak mohou nabídnout jedinečné příhody i neotřelé názory.
Poutá je přátelství, dobře se znají, a tak je jejich debata uvolněná, až odvázaná. Zároveň však dámy dokážou zvážnět a poskytnout divákům odborný rozbor.
Hlaváčková například prozradila, že si první polibek se svým současným manželem Fabriziem Sestinim dali tajně během turnaje mezi kurty, kde je nikdo nemohl pozorovat.
Koukalová v žertu přirovnala Ósakaovou v jejím úboru k včelařce nebo nevěstě na útěku.
Šafářová zase vyjádřila pochybnosti o šancích americké ikony Sereny Williamsové na návrat do špičky, kdyby se rozhodla znovu otevřít svou skvostnou kariéru.
„U ní člověk nikdy neví, samozřejmě. Ale myslím, že se tenis zase posunul. Serena přece jenom už má svůj věk. A ve sportu věk není jenom číslo,“ pravila o 44leté legendě.
|
Chystá se senzační návrat? Serena W. mluví vyhýbavě, ale učinila nezbytný krok
Každopádně se expertky shodly, že by se jen tak „z plezíru“ nehlásila do testovacího dopingového programu. Že pravděpodobně po výrazném zhubnutí trénuje a zjišťuje, jak její tělo zareaguje.
Co se týče Ósakaové, neshodly se na hodnocení jejího oděvu inspirovaného medúzou. Hlaváčkové se model líbil, Koukalové nikoliv. Šafářová se těší na další Japončin extravagantní nápad.
„Ale nesedí mi, když na sebe takhle upozorňuje právě Naomi, která si opakovaně stěžovala na přehnaný zájem veřejnosti, údajně bojuje s úzkostmi a vadí jí otázky na tiskových konferencích,“ poznamenala Hlaváčková.
Všechny tři se lehce podivily nad humbukem, který způsobily záběry Coco Gauffové z chodby v zázemí Rod Laver Areny v Melbourne.
Další americká star totiž v sobě těsně po drtivé porážce s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou dusila zlost. Ze scény odešla důstojně a až mimo dohled diváků roztřískala raketu, což zachytily kamery sledující cvrkot u šaten.
Polka Iga Šwiateková se pohoršovala a přirovnala sebe a své sokyně ke zvířátkům v zoo, která se před zvědavci často nemohou schovat.
Hlaváčková v roli moderátorky aspoň částečně hájila právo sportovkyň na soukromí. Koukalová jí oponovala:
„Aspoň jsme viděli, že i Coco je jenom člověk. Ona si vždycky hlídá své emoce na kurtu. Ale proč by si nemohla vybít vztek? Není nic špatného ani na tom, že ji viděli fanoušci. Tenis je přece show a podobné věci k němu přitáhnou pozornost.“
|
Zlostný výlev Gauffové zachytily kamery. Jsme zvířata v zoo? zlobí se Šwiateková
Také trio někdejších reprezentantek, nyní též komentátorek, expertek a moderátorek, hodlá dění na okruzích WTA a ATP představovat atraktivním způsobem.
Premiéru úvodního dílu vysílá CANAL+ Sport ve středu od 20.30.