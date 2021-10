Češi, pozor. Soupeř pro Davis Cup vyhrává, i když mu ukradli boty

První set finále s Gruzíncem Basilašvilim ovšem Norrie ztratil. „Jo, možná v tom hrály roli i boty, mám rád, když jsou trochu prošlapané,“ připustil.

Jakmile si zvykl, dovedl utkání k obratu 3:6, 6:4 a 6:1.

„Neuvěřitelný týden,“ rozplýval se 26letý Brit. Cestou za titulem vyřadil třeba Argentince Schwartzmana či Bulhara Dimitrova. V pondělním vydání světového žebříčku vystřelil na 16. pozici, čímž se rázně přihlásil o pozvánku na Turnaj mistrů.

V pořadí zaujímá desátou pozici, před ním ale figuruje Španěl Nadal, který už sezonu ukončil, levoruký Brit tak potřebuje předstihnout ještě Poláka Hurkacze, za nímž zaostává jen o 160 bodů.



„Proto budu hrát ještě Vídeň, Paříž a Stockholm,“ plánuje. „Bylo by pěkné, pokud by to vyšlo.“

I kdyby se na slavnost do Turína neprobojoval, stejně v listopadu zamíří na prestižní akci. Na Davis Cup, v němž Británie v innsbrucké skupině vyzve Francii a Česko.



„Určitě budu hrát a těším se, že budu reprezentovat Británii. Myslím, že máme skvělý tým,“ vyhlíží Norrie spolupráci se světovou třiadvacítkou Danielem Evansem a trojkou deblového pořadí Joem Salisburym.

Světoběžník z univerzity

Pojďme se však ještě vrátit k čerstvému šampionovi z Indian Wells, jehož životní pouť rozhodně nelze označit za všední.



Norrie se narodil v jihoafrickém Johannesburgu, od tří let žil v Aucklandu, od šestnácti v Londýně a od devatenácti studoval na univerzitě v Texasu. Tenisovým profesionálem se stal až v roce 2017, kdy mu bylo 21 let.

„Myslím, že to pro mě bylo skvělé rozhodnutí,“ ohlížel se nyní na honosné akci v Kalifornii. „Univerzita mi dala víc času, abych dospěl. Užil jsem si to tam a získal jsem i vzdělání. Měl jsem tam přátele, se kterými jsem trávil víkendy, společně jsme taky trénovali a zlepšovali se. Nemusel jsem myslet jen na hraní na okruhu a být vyděšený z budoucích proher.“



Při kočování po tenisových kolbištích však zjistil, že univerzitní prostředí bylo až příliš bezstarostné. „V důležitých momentech jsem tam vyhrával tím, že jsem jen vracel míče zpátky do kurtu,“ vzpomíná Norrie.

A tak se musel pracně prokousat vzhůru.

V květnu 2018 se dostal do první stovky, do padesátky sice nakoukl už v dubnu následujícího roku, napevno se v ní uhnízdil až letos v létě, kdy se dostal do finále čtyř turnajů. Z posledního vytěžil premiérový vavřín, o tři měsíce později k němu přidal mnohem cennější pohár z Indian Wells.



„Naučil jsem se, že do toho musíte jít a hrát výměnu podle sebe,“ prozrazuje. „To se mi v průběhu letošního roku daří, takže si věřím, že to zvládnu znova.“

Třeba na Turnaji mistrů či Davis Cupu. Až to skoro vypadá, že jedinou nadějí soupeřů bude, že Norriemu někdo sebere rakety.