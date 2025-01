Zlepšil Agassiho i Sinnera, po sezoně ale „Zabiják“ skončí. Zůstaň, prosí Ital

9:49

Jako hráč to dotáhl nejvýše na 22. místo světového žebříčku, na US Open 1988 postoupil do semifinále. Mnohem více úspěchů ale Australan Darren Cahill posbíral jako trenér. Ke grandslamovým titulům dovedl Lleytona Hewitta, Andreho Agassiho, Simonu Halepovou a v neděli slavil už třetí trofej s Jannikem Sinnerem. Po této sezoně plánuje skončit, a tak je pochopitelné, že italský tenista napůl žertem a napůl vážně říká: „Pokusím se ho přesvědčit, aby ještě zůstal.“