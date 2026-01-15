V Rusku je nechtěli, a tak září jinde. Rebel a šampionka si chválí péči Kazachstánu

Jen tři státy mají momentálně zástupce mezi elitní desítkou jak na ženském okruhu WTA, tak na mužském ATP. Itálii drží nahoře Jannik Sinner a Jasmine Paoliniová, Spojené státy se můžou chlubit hned několika špičkovými tenistkami a tenisty. A třetí zmiňovaná země? Možná trochu překvapivě Kazachstán.
Vůbec poprvé se tento týden do první desítky podíval Alexander Bublik, šampion turnaje v Hongkongu. A už pravidelnou členkou je Jelena Rybakinová, vítězka Wimbledonu z roku 2022. Přitom oba dříve reprezentovali Rusko. Odkud však odešli kvůli nevyhovujícím podmínkám.

Bublik, narozený ve městě Gatčina nedaleko Petrohradu, opustil rodnou zemi v roce 2016. Moskevská rodačka Rybakinová o dva roky později. Oběma bylo 19 let.

Porazil i Sinnera. Exhibici před Australian Open vyhrál amatér, za výhru si koupí dům

„Ačkoliv to může znít bolestivě, v Rusku se o mě nikdo nezajímal,“ vysvětlil aktuálně 28letý tenista svůj odchod. „Tenisová federace Kazachstánu se o mě opravdu stará a vytváří mi skvělé podmínky. V Rusku to nebylo možné. Návrat zpátky už pro mě nepřichází v úvahu.“

Podobnou cestu podnikla i Bublikova kolegyně Rybakinová. Občanství si oficiálně změnila kvůli finančním problémům, kterým v Rusku čelila. Její nová země ji podpořila a pomohla v rozvoji.

Investice se Kazachstánu vyplatila, 26letá tenistka je aktuálně pátou nejlepší hráčkou světa, na nejvyšším okruhu posbírala jedenáct titulů, loni si podmanila prestižní Turnaj mistryň a dlouhodobě patří k těm nejlepším. Rozhodně je jednou z největších favoritek na triumf i na nadcházejícím Australian Open, která startuje už v neděli.

V Rusku tak můžou zpytovat svědomí, že si vlastní vinou nechali utéct dva velké talenty.

Jelena Rybakinová s trofejí pro vítězku Turnaje mistryň.

I Rybakinová totiž o své současné zemi mluví v superlativech: „Jsem opravdu šťastná, že mohu Kazachstán reprezentovat. Věřili mi. Už se mě nemusíte ptát, jak se cítím, jsem tady už dlouho a je mi skvěle. Hrála jsem na olympijských hrách i v Billie Jean King Cupu.“

Kazachstán je tak na tenisové mapě aktuálně velkým hráčem. Navíc ukazuje, že ve sportu se mohou proslavit i úplně odlišné povahy.

Zatímco Rybakinová působí na kurtu až chladným dojmem a příliš neprojevuje emoce, Bublik je pravý opak. Vzbuzuje kontroverze, hádá se, provokuje. Nebojí se zahrát bizarní údery či předvádět nezvyklá tenisová představení.

„Takové hráče potřebujeme,“ říká na jeho adresu legendární Mats Wilander. „Potřebujeme různé povahy a styly. Jeho tenis už je víc normální, proto taky hraje líp a vyhrává. Už nehraje tak bláznivé údery nebo alespoň ne tak často. Ale pořád hraje dost kraťasů, chodí na síť, druhý servis má 190 kilometrů v hodině… Je zábava mít takové hráče a zároveň je to pro náš sport důležité.“

Alexander Bublik po triumfu v osmifinále Roland Garros.

Jelena Rybakinová během Roland Garros.

Přitom na přelomu let 2024 a 2025 Bublik přemýšlel, že s profesionálním tenisem skončí. Hrozil mu propad do druhé stovky žebříčku, ztrácel motivaci a postrádal potěšení.

Ve druhé polovině minulé sezony však znovu zazářil, podmanil si turnaje v Halle, Gstaadu, Kitzbühelu a Chang-čou. A i nyní je jedním z nejvýraznějších hráčů.

„Jediným mým cílem v této sezoně bylo dostat se do top desítky. A hned v prvním týdnu jsem vyhrál titul a jsem tam,“ těšilo ho. „Kdybyste mi to řekli loni v dubnu, nikdy bych tomu nevěřil. Ale je to skvělé a doufám, že budu pokračovat stejným způsobem.“

Hrdě hrát pod vlajkou Kazachstánu. I když jim do kariér stále promlouvá ruská federace…

Když v roce 2022 ve finále slavného Wimbledonu porazila Rybakinová Uns Džábirovou, světová média tenistku Kazachstánu oslavovala. „Je to přece ruská škola, náš produkt,“ chlubil se však prezident ruského svazu Šamil Tarpiščev pro web Championat.

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

I další tamní média upozorňovala na její původ a úspěch si přivlastňovala. Ten rok navíc v All England Clubu kvůli invazi na Ukrajinu ruští tenisté nemohli hrát, a tak si ruští představitelé v Rybakinové nalezli jakési zadostiučinění.

A Bublik se do Ruska sám vrací, v prosinci si zahrál v Petrohradu na exhibici smíšených čtyřher. Pro web Championat se rozpovídal o snu, který už dlouho má. „Kdybych si mohl přát jednu věc, tak aby se do Petrohradu vrátil turnaj ATP.“

Možná by si ruská federace naopak přála, aby se vrátil Bublik. Jenže ten už září za Kazachstán.

